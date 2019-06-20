特力中國事業虧損 總裁何湯雄：逐年減少

（中央社記者江明晏台北20日電）特力今天股東會通過現金股利1.28元，職業股東要求提高配息，並質疑中國事業虧損，特力總裁何湯雄回應，明年賺多一點，就配息高一點，也表示中國虧損逐年減少。

特力今天召開股東會，通過去年財報與盈餘分配案，去年每股盈餘(EPS)為0.8元，以盈餘配息0.7元，並從資本公積配息0.58元，合計配息1.28元，配發率已高於100%。

但現場有職業股東劉台安發言，當場要求總裁提高配息，特力總裁何湯雄對此表示，「明年賺多一點，就來配息高一點」。

這位股東也質疑特力在中國事業虧損是「毒瘤」，何湯雄表示，每年虧損都逐步減少、陸續關閉不良據點中，董事會也在討論怎麼因應；在中國的虧損主要來自電商對實體店的影響，損失很大，但中國學習過程也給特力很多學習經驗，不過，一個實體商業模式要轉換成電商不是那麼容易，要來再改善，請外界再給一些時間。

面對中國實體店的虧損，何湯雄表示，他在上海奔走非常辛苦，希望能找到合作夥伴，在上海的日子不好過，「我在台灣響叮噹的人物，在大陸是求爺爺求奶奶阿，每天都在想怎麼解決大陸實體店的虧損」。

去年受到美中貿易戰、年金改革及消費者購物模式改變等影響，特力全年營收仍成長，特力合併營收(包括台灣、中國的貿易及零售業務)為新台幣399億元，年增7.9%，歸屬於母公司業主的損益為4.06億元，基本每股盈餘0.8元。

特力貿易事業2018年再創新高，年增18.4%，採購代理事業2018年全年出貨金額132.7億元，年增10.5%，歐美市場大幅成長，帶動整體貿易出貨金額穩定成長，特力並決定在美國東岸興建特力於美國的第二倉庫，以因應貿易事業強勁發展的需求。

特力台灣零售事業受整體經濟環境欠佳、年金改革衝擊消費力、房地產買氣不振等影響，2018年營收為164.6億元，較2017年下滑1.7%。

不過，成功建立新零售模式後，特力家購物網銷售業績成長，全年超越10億營業額的目標，成長率逾43%，

特力去年9月與中國大陸最大電子商務平台淘寶攜手合作，導入新零售概念，共同打造全台第一間Taobao x hoi!淘寶精選店智慧門店；今年初，特力屋打造首間小型智慧門市「特力屋大墩店」。

截至2018年底，特力集團於大中華地區零售事業據點為特力屋27間、和樂台灣26間、和樂中國21間，Crate&Barrel有2間實體店面，hoi有2間實體店。（編輯：楊凱翔）1080620