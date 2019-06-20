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特力布局越南 今年是中國零售事業轉捩點

最新更新：2019/06/20 11:53

（中央社記者江明晏台北20日電）特力總裁何湯雄表示，中國零售事業今年估虧5000萬元，將積極尋覓合作與出售對象，稱今年是轉捩點，同時因應中美貿易戰，特力協助供應鏈至越南布局，但目前出貨占比仍低。

面對中國實體店的虧損，何湯雄表示，去年特力在中國零售事業虧損約新台幣7000萬元，今年預估虧損約5000萬元，虧損逐步減少。特力在中國持續努力降低固定成本，加上線上對手的成長幅度趨緩，拉近了距離，到時候就是「真槍實彈」的對抗。

何湯雄認為，今年重點任務是在中國尋找合作經營或出售的夥伴，不然就是要結束這塊事業，他認為，「今年是特力在中國零售事業的轉捩點」，如果合作夥伴要求共同經營，持股比例也不希望超出20%。

在零售事業方面，何湯雄希望透過投資年輕中小企業，注入快速改變的動力。

在貿易事業方面，何湯雄說，出乎意料之外做得非常成功，且已經從貿易公司轉型為服務公司，成長速度超出預期，但因為從中國出貨至美國的占6成，雖然整體營收提高，受中美貿易戰關稅提高，利潤會受影響，好在人民幣貶值也沖淡衝擊。

因應美中貿易戰，特力啟動東南亞供應鏈布局，何湯雄特別說，特力協助供應商合作夥伴在越南布局，合作在胡志明市購置20多公頃的土地，並和工業區簽訂MOU，其中特力規劃3公頃作為包裝廠，已有3個合作的供應廠商遷入，未來會持續擴大。

特力說明，今年上半年純粹從越南出貨的金額已經年增50%，但中國還是主力出貨地區，整體超過8成，不過一旦在越南建立的供應商成熟，未來將能創造新的機會。

整體而言，何湯雄認為，越南還是最適合的地區，供應鏈看來最為充足；印尼雖然人工條件優於越南，但供應鏈是個問題，目前還在評估中。（編輯：鄭雪文）1080620

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