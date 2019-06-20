本土OTT揪團攻AI 號召國家隊成軍

（中央社記者江明晏台北20日電）本土平台OVO今天表示，遠傳friDay影音、台灣大哥大myVideo、亞太電信Gt TV等五大內容平台加入「OVO AI電視實驗室」，目標成為OTT國家隊，以台灣原生AI技術、軟硬整合優勢及海內外推廣計畫，拓展電視OTT商機。

OVO在群眾募資平台「嘖嘖」舉辦的AI電視盒群募專案，繼遠傳friDay影音後，台灣大哥大myVideo、亞太電信Gt TV，也將加入「OVO AI電視實驗室」，於新款電視盒OVO TV SWITCH提供跨APP人工智慧影音推薦。再加上OVO既有合作伙伴，包括民視四季線上影視與台科大AI中心等。

OVO表示，將結合五大內容平台、台灣原生AI技術、軟硬整合優勢，以及海內外推廣計畫，一同開拓廣大的「電視OTT」商機。

OVO創辦人暨執行長吳有順表示，OVO AI電視實驗室的目的，在於提供跨APP的人工智慧影音推薦。透過與各家OTT服務的資料串接，藉由AI人工智慧跨APP學習用戶的觀影偏好，以推薦適合的影音內容。期望能與OTT夥伴一起把訂閱市場做大，並且結合OVO的終端平台推廣計畫，拓展到海內外更多家庭。

台灣大哥大myVideo擁有超過500萬累積註冊會員，提供萬部強檔電影與熱門劇集，除了透過凱擘大寬頻或台灣大寬頻的雙向數位機上盒進入家戶，也希望能更彈性的推廣到更多家庭中。

亞太電信今年初開始與OVO合作推出GtTV機上盒影視包，推出後熱銷數千台。亞太電信數位服務部主管林彥成表示，Gt TV在OTT業界中，擁有超過130台的直播頻道，獲商務人士、租屋族及小家庭喜愛，與OVO合作進加入AI電視實驗室，可進一步了解觀眾在跨APP的觀影喜好，以便更能推出觀眾喜愛、並樂於付費的訂閱內容。（編輯：蘇志宗）1080620