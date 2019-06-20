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布局歐洲市場 貿協與科索沃商會簽訂MOU

最新更新：2019/06/20 14:00

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）貿協今天與科索沃商會簽訂簽署合作備忘錄（MOU），貿協表示，台、科雙邊貿易金額仍有成長空間，希望加強雙方在資訊與通信科技（ICT）、汽車配件、機械、紡織等產業合作，期許未來貿易總值能大幅提升。

貿協近年積極布局歐洲市場，今年共有64個歐洲拓銷團、採購團與參展團活動，而外貿協會秘書長葉明水今天與科索沃商會（Kosovo Chamber of Commerce）會長Berat Rukiqi簽署合作備忘錄。

葉明水致詞時表示，與科索沃商會簽署合作備忘錄，雙方關係跨出歷史性的一大步。

他說，台、科雙邊貿易金額在2017年僅有1300萬歐元，仍有很大成長空間，貿協期盼以台灣具優勢的ICT、汽車配件、機械、化學、紡織等產業，與科國攜手合作，並透過科索沃商會加強拓銷活動，開發新市場。

葉明水表示，科索沃在2008年建國，位處巴爾幹半島中心地帶，且有歐美日等國給予單邊關稅優惠，人口只有約200萬人，周邊國家市場總人口約2000萬人。至今鮮少有台人前往經商，當地經貿前景相當樂觀，是歐洲具有潛力的地區。

另外，貿協表示，Rukiqi除了參與簽約儀式，因具布料廠商身分，也在貿協安排下拜會台灣紡織和機能性布料業者，商談台科雙邊相關產業合作方向。（編輯：楊凱翔）1080620

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