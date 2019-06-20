Fed暗示降息 基金業：美經濟溫和成長仍有風險

（中央社記者潘智義台北20日電）美國聯邦準備理事會（Fed）維持利率水準不變，但暗示下半年有降息可能，基金業者認為，美國通膨續降，經濟溫和成長，未來市場仍有風險，但不必過於悲觀。。

美聯準會6月的利率決策會議落幕，如市場預期的決定維持目前的2.25%至2.5%的利率水準不變。雖然聯準會本次會議未宣布降息，但下修通膨預期，並調降聯準會預估利率水準。

富達投信指出，聯準會暗示降息的可能性，7月降息的可能性增加，且今年降息也非只降一次，有可能是連續的降息循環，美元可能因此受壓，也凸顯去年12月的升息是個錯誤的政策決定，因為主要經濟體的利率決策，不單由本身的經濟數據決定，須更全盤的考量全球狀況。

富達認為，10年期公債殖利率因應降息可能性，將降至2%以下，續降空間可能不多。聯準會6月工作報告點出美國經濟成長更加緩慢，尤其是通膨數據相對遲緩，聯準會的態度已從保持耐心轉為酌情採取行動，令市場對未來降息的預期升溫。

富蘭克林投顧表示，第3季全球市場正值貿易情勢及政策主導景氣周期的關鍵時刻，所幸美歐央行均已釋出鴿派訊號，美聯準會最新利率會議聲明暗示可能降息，許多新興國家央行也跟進寬鬆，美中領導人近期也釋出善意，強調希望透過協商解決分歧，可望避免最悲觀的情境出現。

不過，富蘭克林認為，美中貿易協商過程仍有消息面紛擾，恐將牽動市場敏感神經，而中東地緣政治情勢、英國政局與脫歐進展、義大利預算爭議及阿根廷選舉，都是第3季需留意的風險和機會。（編輯：趙蔚蘭）1080620