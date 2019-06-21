產創條例修正通過 經部：對台商回流有加乘效果

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）立法院臨時會今天三讀「產業創新條例部分條文修正案」，經濟部表示，產創條例修正通過後，對於台商回流有加乘效果，預計會加快投資腳步跟速度。

立法院臨時會今天三讀修正通過產業創新條例部分條文。包含將租稅優惠措施延長10年、智慧機械及5G投資抵減、企業以未分配盈餘進行實質投資，金額得列為未分配盈餘減除項目，免加徵5%營所稅等。

經濟部長沈榮津日前指出，產創條例延長10年、保留盈餘可以抵消5%、技術入股轉讓時，可以「取得時」或「轉讓時」較低價格課稅等，加上廠商回台又有租稅獎勵，對回流有加乘效果，預計會加快投資腳步跟速度。

他之前預估，產創條例修正通過後，未來每年將吸引上千億投資，每年稅損約300億元，但投資產值估可達305億元，10年下來對稅收的幫助約可達50億元。

經濟部今天發布新聞稿表示，修正案通過後，業者以未分配盈餘實質投資於營運所需建築物、設備及技術，將可免加徵5%營所稅，減輕業者稅務負擔，也活化資金運用效率，且對於國內GDP成長具有實質貢獻，符合政府「接地氣、拚經濟」的施政目標。

經濟部表示，產業界期盼智慧機械及5G投資抵減，可望促使業者在未來關鍵3+1年內加速投資，並帶動產業朝智慧化發展及建構5G應用能量。

同時，為加速政策推動，經濟部研擬投資抵減子辦法，並考量產業特性及規模，訂定智慧化認定及簡化申請流程，也將規劃說明會，加強對外溝通法令規定及輔導業者申請適用，以嘉惠廣大中小企業及傳統產業。在申報流程上，不需要事先提供投資計畫專案核准，僅需於辦理未分配盈餘申報時，將相關文件送到所在地稅捐稽徵機關，以減輕業者作業負擔。

經濟部表示， 產創條例是協助產業發展的重要經濟法規，在兼顧財政收支與產業發展下進行修法，產業界也表示支持。透過租稅優惠展延，將提供產業持續研發與創新的環境，請產業界善用產創條例提供的相關資源，安心投資、轉型升級、創新台灣。（編輯：林孟汝）1080620