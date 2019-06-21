參與離岸風電250億聯貸 一銀：考量3要素

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）第一銀行參貸離岸風電商沃旭能源新台幣250億元綠色循環融資案，第一銀行總經理鄭美玲說，離岸風電投資風險確實較高，決定參貸主要考量3因素，包括開發商能力財力、信用評等及總參貸行數量多。

第一金控今天召開股東常會，會中有股東發言表示，第一銀行參與沃旭離岸風電聯貸案，但離岸風電產業風險不低，好奇是考量哪些指標後才決定投入，風險如何控管。

鄭美玲代表一銀回應，一銀參與丹麥沃旭能源「大彰化離岸風電計畫」5年期250億元聯貸案，參貸金額共10億元。確實離岸風電風險蠻高，從天候環境、建置技術到後續營運都存有風險，並牽涉不少法律、保險議題，因此開發商的財力、能力、信用評等表現都很重要，這些都是主要評估面向。

鄭美玲說，此次沃旭離岸風電聯貸案，有母公司向國內銀行提供全額擔保，沃旭集團自有資金占比也夠高，加上參貸行數量很多，公股銀行全部參與並有多家民營銀行投入，綜合評估後決定參貸。

沃旭在大彰化預計興建4座風電場，總投資金額達新台幣3800億元，其中大彰化東南及西南第一階段離岸風場總投資額約650億元，5成由沃旭集團自有資本支出，其餘則透過台灣本地金融機構及債券市場籌資，包含此次的250億元聯貸案，預計年底前還會發行綠色企業債券。

250億元聯貸案國內參貸銀行共15家，8家公股行庫均有參貸，台銀還與國泰世華及法國巴黎銀行一同作為主辦行。（編輯：林孟汝）1080621