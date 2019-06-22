台北食品五展閉幕 總買主數突破6萬人

台北國際食品五展22日閉幕，包含中國大陸、日本、菲律賓、香港、南韓、美國、新加坡、泰國、越南與印尼等買主數突破6萬人，現場氣氛熱絡，廠商與買主均滿載而歸，相約明年6月再見。（外貿協會提供）中央社記者林孟汝傳真 108年6月22日

（中央社記者林孟汝台北22日電）台北國際食品五展今天閉幕，包含中國大陸、日本、菲律賓、香港、南韓、美國、新加坡、泰國、越南與印尼等買主數突破6萬人，現場氣氛熱絡，廠商與買主均滿載而歸，相約明年6月再見。

由中華民國對外貿易發展協會主辦，以五展合一的方式展出的「台北國際食品展」、「台北國際食品加工設備暨生技/製藥機械展」、「台北國際包裝工業展」、「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」和「台灣國際清真產品展」自19日開展，參展家數與攤位數雙雙破紀錄。

台北國際食品五展是台灣業者與全球買主提升商業交流與洽談的盛會，外貿協會表示，4天觀展人數天天較上屆成長，總買主數突破6萬人。主要買主來源國(地區)包含中國大陸、日本、菲律賓、香港、南韓、美國、新加坡、泰國、越南與印尼等。

其中，展覽首兩日舉辦的「2019年國際食品通路商採購大會暨清真產品洽談會」邀請16個國家及地區41位國際買主，與台灣138家食品業者現場洽談。北美Costco唯一亞洲食品進口代表IBC Food，特地來台採購月餅、鳳梨酥等伴手禮禮盒，預計下半年鋪貨於全美Costco、美國大華超市旗下168 Market和加拿大T&T Supermarket。

同時，外貿協會也在展期中接待韓國農協、新加坡馬來商會、新加坡食品廠商聯合會、廣西糧商會、波蘭訪問團等多個國際參訪團。而為因應印尼清真認證新法今年10月上路，特別邀請印尼官員在研討會介紹這次改制，提醒廠商需要注意的事項。（編輯：李信寬）1080622