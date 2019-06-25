環球晶看好半導體產業發展 下半年不確定因素多

（中央社記者張建中新竹25日電）半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭表示，半導體產業長期將健康發展，只是下半年不確定因素多，客戶庫存水位高，將給予長約客戶出貨彈性因應。

環球晶今天召開股東常會，徐秀蘭會後受訪坦言，下半年不確定因素多，客戶多預期下半年營運可望逐季好轉，只是客戶庫存水位高，有調整庫存壓力。

徐秀蘭預期，客戶第2季庫存水位可能達到高峰，環球晶將給予長約客戶出貨彈性因應，客戶下半年庫存水位應可逐步下降。環球晶下半年產品價格壓力較小，出貨量壓力相對較大。

目前營收比重僅1成的6吋小尺寸矽晶圓業務較辛苦，徐秀蘭說，部分產品持續滿載，今年雖然整體出貨面積可能較去年減少，不過，隨著產品組合變化，小尺寸比重將下滑，整體營收仍將維持成長趨勢。

徐秀蘭表示，包括人工智慧(AI)、5G、物聯網與精準醫療等許多新的大應用，將帶動換機潮，半導體產業長期將健康發展。

環球晶今天股東常會承認去年度財報，每股純益31.18元，決議每股配發25元現金股息，以24日收盤價316元計，殖利率7.91%。

環球晶原獨立董事張俊彥於107年因逝世解任，股東會今天還補選1席獨立董事，由意圖智能董事楊光磊當選。（編輯：楊玫寧）1080625