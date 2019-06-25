太陽能內需市場有雜音 族群股價齊跌

（中央社記者張建中新竹25日電）國內太陽能市場高度成長，只是競爭者眾，且費用高於預期，為近年積極拓展內需市場尋求轉型的太陽能廠營運添增變數，衝擊太陽能族群今天股價全面走跌。

政府積極推動再生能源發展，帶動台灣太陽能系統新增安裝量去年首度突破1GW大關，市調機構集邦科技預期，今年台灣太陽能系統新增安裝量將進一步朝1.5GW邁進。

太陽能內需市場成長可期，除聯合再生等太陽能廠積極拓展國內太陽能系統市場，期能為營運帶來轉機，並吸引銀行與壽險業者紛紛搶進。

太陽能廠中美晶總經理徐秀蘭表示，除了投入廠商眾多，私有屋頂租金又提高，另外部分太陽能電廠還須設升壓站，費用高於預期。

市場憂心，隨著競爭加劇、費用增加，為太陽能廠營運添增變數。太陽能族群今天在市場賣壓出籠下，股價全面走跌，聯合再生盤中一度達新台幣9.7元，跌幅約0.81%；中美晶一度達80.1元，跌幅3.45%。

徐秀蘭說，太陽能為中美晶本業，此外，投資太陽能電廠與使用綠電，有助提升集團國際形象，未來中美晶仍將持續積極拓展國內太陽能系統市場。

只是安集將採取不同策略，決定放緩太陽能電廠擴展腳步，太陽能電廠規模將自去年底的58MW，小幅擴增至今年中的60MW，將把3D金屬列印列為未來營運發展重點。（編輯：李信寬）1080625