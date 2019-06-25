更多編輯台推薦新聞：
早安世界》長榮航空罷工露曙光 工會讓步8大訴求都可談
早報

早安世界》長榮航空罷工露曙光 工會讓步8大訴求都可談

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃
生活

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃

日本茨城縣將實施同性伴侶制度 都道府縣拔頭籌
國際

日本茨城縣將實施同性伴侶制度 都道府縣拔頭籌

專題／福衛七號深藏科學奧秘 7大關鍵問答解讀玄機
科技

專題／福衛七號深藏科學奧秘 7大關鍵問答解讀玄機

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

亞馬遜全球開店挺台灣品牌跨境 推動資源對接

最新更新：2019/06/25 14:07

（中央社記者吳家豪台北25日電）全球電商龍頭亞馬遜旗下開店平台「亞馬遜全球開店」今天在台灣召開首屆跨境出口服務商博覽會，推動台灣賣家與跨境電商出口服務供應商的資源融通與對接，力挺台灣品牌出海。

亞馬遜全球開店（Amazon Global Selling）發布新聞稿指出，這次博覽會有數百家亞馬遜全球開店賣家，以及數十家來自物流、教育、認證、金流、系統等領域的服務商出席，進行現場對接和交流。

亞馬遜全球開店表示，台灣本身服務產業聚落處於產業服務集群的初級階段，要推進台灣品牌的「出海」能力，當地產業服務集群的發展程度在其中扮演著極大的支撐作用。

亞馬遜全球開店業務自2017年進入台灣，2019年在台灣推出3大戰略重點，包括啟動亞馬遜歐洲與澳洲站點台灣賣家拓展計畫、深耕台灣產業聚落讓台灣精品賣向全球、推出台灣Top100重點賣家扶持計畫。

亞馬遜全球開店台灣總經理林惠君說，台灣地區跨境出口電商貿易潛力巨大，自2018年起，亞馬遜全球開店即深耕台灣產業聚落，根據產業聚落特色提供協助，推動跨境電商產業集群發展，為台灣企業開拓全球市場提供支援和服務。

林惠君表示，這次是亞馬遜全球開店首次在台舉辦大型的跨境出口服務商博覽會，將亞馬遜賣家與物流、認證、金流等服務商聚集在一起，涵蓋集客、交易以及售後服務過程，打通跨境出口電商貿易的各個環節。（編輯：林沂鋒）1080625

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報