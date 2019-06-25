亞馬遜全球開店挺台灣品牌跨境 推動資源對接

（中央社記者吳家豪台北25日電）全球電商龍頭亞馬遜旗下開店平台「亞馬遜全球開店」今天在台灣召開首屆跨境出口服務商博覽會，推動台灣賣家與跨境電商出口服務供應商的資源融通與對接，力挺台灣品牌出海。

亞馬遜全球開店（Amazon Global Selling）發布新聞稿指出，這次博覽會有數百家亞馬遜全球開店賣家，以及數十家來自物流、教育、認證、金流、系統等領域的服務商出席，進行現場對接和交流。

亞馬遜全球開店表示，台灣本身服務產業聚落處於產業服務集群的初級階段，要推進台灣品牌的「出海」能力，當地產業服務集群的發展程度在其中扮演著極大的支撐作用。

亞馬遜全球開店業務自2017年進入台灣，2019年在台灣推出3大戰略重點，包括啟動亞馬遜歐洲與澳洲站點台灣賣家拓展計畫、深耕台灣產業聚落讓台灣精品賣向全球、推出台灣Top100重點賣家扶持計畫。

亞馬遜全球開店台灣總經理林惠君說，台灣地區跨境出口電商貿易潛力巨大，自2018年起，亞馬遜全球開店即深耕台灣產業聚落，根據產業聚落特色提供協助，推動跨境電商產業集群發展，為台灣企業開拓全球市場提供支援和服務。

林惠君表示，這次是亞馬遜全球開店首次在台舉辦大型的跨境出口服務商博覽會，將亞馬遜賣家與物流、認證、金流等服務商聚集在一起，涵蓋集客、交易以及售後服務過程，打通跨境出口電商貿易的各個環節。（編輯：林沂鋒）1080625