百德擬砸19.6億元收購Winbro 獲利看增15%

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）百德機械董事會決議收購工具機Winbro集團，投資6350萬美元（約合新台幣19.68億元），暫定今年第4季完成交割，預計對獲利貢獻度可增加11%到15%。

百德今天下午舉行重大訊息說明會，總經理謝天昕表示，董事會決議取得美國Winbro Group Technologies LLC和英國Winbro Group UK Limited及其持股100%的英國子公司Winbro Group Technologies Ltd全部已發行權益。

相關交易以6350萬美元為基礎交易對價，百德董事會將依法向相關主管機關提出申請或申報交易案。

百德副董事長廖子恩預估，最快今年第4季可望完成交割。

Winbro集團營運據點位於英國與美國，擁有250名員工，相關機器設備和技術服務主要用於加工燃氣渦輪發動機的熱段零組件冷卻孔，主要客戶包括全球燃氣渦輪發動機製造商，應用在航空和能源電廠地面燃氣渦輪機設備。藉此百德可深耕航太和能源電廠領域。

廖子恩指出，百德與Winbro集團從2012年合作迄今，Winbro集團每年生產約60台設備，以往40%生產製程在台灣完成，預估併購後，100%生產製程可在台灣完成。

百德指出，過去3年Winbro集團年營收平均在4500萬美元到5200萬美元區間，過去3年也獲利，預計合併後對百德獲利貢獻度可增加11%到15%。

展望工具機產業景氣，百德董事長謝瑞木表示，由於美中貿易戰影響，產業界仍處於觀望，工具機需求持續遞延，今年景氣相對保守看待，不過若景氣明朗，預估工具機需求將強勁反彈。（編輯：趙蔚蘭）1080627