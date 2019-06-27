復盛配息每股11元 延伸高爾夫球桿頭應用

（中央社記者潘智義台北27日電）高爾夫球桿頭代工龍頭復盛應用科技今天舉行股東會，通過配發現金股利每股11元，總經理江慶生在股東會指出，除固守高爾夫球桿頭代工領先地位，更積極延伸核心技術應用。

江慶生表示，復盛應用除持續專注於高爾夫球產業外，更利用本業核心技術、經驗跨足航太產業發展，藉由併購取得航太製造認證，延伸至其他產業的訂單需求，將成為復盛應用下一波營運成長動能。

他說，從設計開發到生產製造，以全新的思維模式，搭配工程能力，專注提升自動化技術，致力於實現智慧製造的願景。過去一年，即使受到國際貿易爭端，以及美元大幅波動的不利影響，復盛應用仍然有很好的業績。

復盛統計，去年合併營收新台幣160.08億元，較前年的144.49億元成長約10.79%，毛利率上升至 24.59%；去年稅後淨利為 20.06 億元，每股盈餘16.85元，較前年稅後淨利13.83億元、每股盈餘11.68元，成長約44.97%。

江慶生說，近年伴隨全球總體經濟穩定成長，對運動休閒的意識提高，高爾夫產業景氣也持續升溫，明星選手在賽場上優異的表現，激起高爾夫愛好者的熱情，透過應用各種先進科技的高爾夫球桿，現今的高爾夫玩家在球場上能有更穩定、更好的表現，也提升高爾夫運動的競技樂趣。（編輯：林興盟）1080627