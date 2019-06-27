更多編輯台推薦新聞：
香港網友全球媒體刊登廣告 籲G20領袖為反送中發聲
兩岸

香港網友全球媒體刊登廣告 籲G20領袖為反送中發聲

宋仲基宋慧喬2年婚姻告終 經紀公司：已申請離婚調解
娛樂

宋仲基宋慧喬2年婚姻告終 經紀公司：已申請離婚調解

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃
生活

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃

專題／清大教授送好光上山 照亮司馬庫斯部落又對生態無害
生活

專題／清大教授送好光上山 照亮司馬庫斯部落又對生態無害

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
台商回流熱再增4案衝破4000億 經部：50家廠商排隊中
首頁 / 證券

台積電去年524招節電3億度 省7.5億元電費

最新更新：2019/06/27 20:03

（中央社記者張建中新竹27日電）晶圓代工廠台積電去年採取524項節能措施，有效節電3億度，大幅超越2億度的目標，節省電費新台幣7.5億元。

台積電107年度企業社會責任報告書出爐，台積電去年原訂節電目標2億度，實際透過524項節能措施，有效節電3億度，相當於減少16.6萬公噸二氧化碳排放；台積電累積節電8億度。

除節省電費7.5億元，另因減少排碳而降低的潛在外部碳成本2.5億元。台積電指出，節能措施包括空調節能、效能提升、照明節能、用量管理、機台修改、機組汰換及全新機台採購使用高效率節能附屬設備等。

台積電108年節電目標仍維持2億度，預計105年至114年累積節電28億度。

台積電去年還在全球購置8.8億度再生能源，居全台半導體廠之冠，台灣廠區也簽訂90MW再生能源長期購買合約。

台積電表示，未來3奈米製程生產用電量的20%將為再生能源，並依照台灣再生能源建置情況，逐年落實「全公司20%用電量為再生能源」的長期目標。

至於用水方面，台積電去年總回收水量達1.29億公噸，相當於4.1座寶二水庫，新增節水措施節水量127.4萬公噸；105年至114年累積新增措施節水總量期能達到1277萬公噸目標。

台積電並整合內部與外部資源，發展再生水技術，去年開始尋找廠商合作建置「台南科學園區再生水廠」，預計今年簽約興建。（編輯：林興盟）1080627

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報