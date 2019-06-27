台積電去年524招節電3億度 省7.5億元電費

（中央社記者張建中新竹27日電）晶圓代工廠台積電去年採取524項節能措施，有效節電3億度，大幅超越2億度的目標，節省電費新台幣7.5億元。

台積電107年度企業社會責任報告書出爐，台積電去年原訂節電目標2億度，實際透過524項節能措施，有效節電3億度，相當於減少16.6萬公噸二氧化碳排放；台積電累積節電8億度。

除節省電費7.5億元，另因減少排碳而降低的潛在外部碳成本2.5億元。台積電指出，節能措施包括空調節能、效能提升、照明節能、用量管理、機台修改、機組汰換及全新機台採購使用高效率節能附屬設備等。

台積電108年節電目標仍維持2億度，預計105年至114年累積節電28億度。

台積電去年還在全球購置8.8億度再生能源，居全台半導體廠之冠，台灣廠區也簽訂90MW再生能源長期購買合約。

台積電表示，未來3奈米製程生產用電量的20%將為再生能源，並依照台灣再生能源建置情況，逐年落實「全公司20%用電量為再生能源」的長期目標。

至於用水方面，台積電去年總回收水量達1.29億公噸，相當於4.1座寶二水庫，新增節水措施節水量127.4萬公噸；105年至114年累積新增措施節水總量期能達到1277萬公噸目標。

台積電並整合內部與外部資源，發展再生水技術，去年開始尋找廠商合作建置「台南科學園區再生水廠」，預計今年簽約興建。（編輯：林興盟）1080627