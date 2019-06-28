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上銀股東會通過發股利7.3元 全面改選董事

最新更新：2019/06/28 11:06
上銀28日上午在台中舉行股東會，董事長卓永財（站立者）親自主持，他表示第3季雖有挑戰，目標仍朝年初規劃進行。中央社記者鍾榮峰攝 108年6月28日
上銀28日上午在台中舉行股東會，董事長卓永財（站立者）親自主持，他表示第3季雖有挑戰，目標仍朝年初規劃進行。中央社記者鍾榮峰攝 108年6月28日

（中央社記者鍾榮峰台中28日電）傳動元件大廠上銀今天上午召開股東會，會中通過配發股利每股7.3元，並順利全面改選董事。展望今年營運，董事長卓永財表示，持續朝預計目標邁進。

上銀今天上午在台中舉行股東會，會中有特定股東不斷發言，董事長卓永財耐心回應；會中通過盈餘分配案，其中盈餘分配現金股利每股7元，盈餘轉增資配股每股0.3元，並順利全面改選董事。

觀察第2季營運，卓永財預期第2季業績表現可較第1季好，持續投入新產品，開發新應用領域 找尋新顧客群。

展望今年營運，卓永財指出，目前朝年初規劃進行，第2季景氣看來部分產業回溫、也有部分產業並沒有比第1季佳，公司持續朝原先預期目標前進。

卓永財表示，上銀集團開發新產品，最少要投入10年以上才可以賺錢，例如集團在力矩馬達投入研發時程達20年。

上銀自結5月合併營收新台幣20.44億元，較4月成長4.48%，比去年同期減少21.97%。法人指出上銀5月營收來到歷年同期次高，也是半年來相對高點，累計上銀自結前5月合併營收90.5億元，較去年同期116.35億元減少22.2%。（編輯：李信寬）1080628

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