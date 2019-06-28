蘋果大咖出走 設計長艾夫將離職創業

（中央社舊金山27日綜合外電報導）蘋果公司今天表示，資深設計長艾夫（Jony Ive）將離開這家科技巨擘，自行創業。艾夫在開發iPhone及其他代表性產品上扮演關鍵角色。

蘋果在聲明中表示，艾夫今年稍晚將離職「成立獨立設計公司，而蘋果將會是主要客戶之一」。

這家位於加州的科技公司表示，艾夫將會追求「個人項目」，但也會繼續「與蘋果在大範圍計畫上」密切合作。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示：「艾夫是設計界的非凡人物，他在蘋果復興時期扮演的角色不容小覷，從1998年破天荒的iMac到iPhone，以及他對蘋果園區（Apple Park）史無前例的野心，讓他近年來投注許多精力與心神在內。」

「蘋果將持續從艾夫的才華中獲益，我們將在專門計畫中與他直接合作，並透過他所打造的傑出及熱情設計團隊持續工作。在多年密切合作後，我很高興我們的關係持續發展，並期待未來與艾夫合作。」

英國出生的艾夫1992年加入蘋果，並設計了iPod、iPhone、iPad及Macbook，同樣還有提供蘋果設備使用的iOS系統。

研究科技產業的端點技術公司（Endpoint Technologies Associates）創辦人和分析師凱伊（Roger Kay）表示，艾夫對蘋果成功的貢獻不能被低估。端點技術曾在1990年代及2000年初期與蘋果合作。

凱伊表示：「他的設計感是他的重要貢獻。他能夠讓賈伯斯（Steve Jobs）尋找的東西成真，非常奇妙。」他認為，艾夫的離開對尋求重新專注服務的蘋果是「重大損失」。

蘋果表示，設計團隊領導人韓基（Evans Hankey）及戴伊（Alan Dye）將向營運長威廉斯（Jeff Williams）報告負責。

艾夫表示，設計團隊「肯定會在韓基、戴伊、威廉斯的卓越帶領下茁壯，他們一直都是我最密切的合作夥伴」。

最近失去全球最有價值公司頭銜的蘋果，因為長期驅動營收的iPhone銷售放緩，現致力發展音樂和數位支付等服務。

據研究公司IDC報導，蘋果今年第1季面臨挑戰，iPhone出貨量較去年同期「驚人地」下降30.2%，賣出3640萬支。（譯者：侯文婷/核稿：徐睿承）1080628