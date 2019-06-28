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貿協啟動牙醫行銷平台 拚醫材賣出去病患帶進來

最新更新：2019/06/28 13:26
國內牙醫醫療院所及牙材業者將籌組台灣牙醫醫療產業鏈，並透過外貿協會、牙醫師公會全聯會及金屬中心合作成立行銷平台，拓展國際市場。中央社記者蔡芃敏攝 108年6月28日
國內牙醫醫療院所及牙材業者將籌組台灣牙醫醫療產業鏈，並透過外貿協會、牙醫師公會全聯會及金屬中心合作成立行銷平台，拓展國際市場。中央社記者蔡芃敏攝 108年6月28日

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）台灣牙醫技術及服務品質聞名國際。外貿協會與牙醫師公會全國聯合會、金屬中心攜手成立平台，協助台灣牙醫產業鏈拓展國際市場，力拚「台灣醫材賣出去，外國病患帶進來」。

外貿協會與牙醫師公會全國聯合會、金屬工業研究發展中心今天共同舉行「台灣牙醫醫療服務國際行銷啟動記者會」，國內牙醫醫療院所及牙材業者將籌組台灣牙醫醫療產業鏈，並透過外貿協會、牙醫師公會全國聯合會及金屬中心合作成立行銷平台，拓展國際市場，衛生福利部長陳時中、外貿協會秘書長葉明水等人均出席活動。

陳時中致詞時指出，台灣醫療專業、儀器具有高水準，有必要作為強力外銷項目，而衛福部也推出「一國一中心」計畫，盼帶動新南向國家居民來台就醫風潮。

葉明水則表示，台灣牙醫服務品質在國際間具有盛名，現在瞄準新南向東南亞、中國大陸等市場，要輸出台灣高品質醫材，也要吸引外國患者來台診治。

葉明水說，貿協未來將組團到國外舉辦說明會、論壇分享台灣醫療技術。希望台灣優質的醫療服務，能吸引帶動更多病人來台。另外，也將結合醫療服務，協助廠商將醫材銷往東南亞，希望透過醫療展、醫材展、東南亞台灣形象展等活動，建立廠商品牌，憑藉優質形象打入國際市場，爭取出口商機。

不過，中華民國牙醫師公會全國聯合會常務理事黃啟祥指出，相較外國業者規模大、組織國家隊，台灣醫材廠商資本較小、缺乏整合系統，政府也無具體政策輔導，「國外廠商像大象，我們則是小螞蟻」，這是台灣業者面臨競爭的一大挑戰。

他說，因此，牙醫師公會全國聯合會與金屬中心合作，預計在年底前出版台灣牙醫醫材白皮書，將廠商資料透明化，提供政府參考，並擬定政策，進一步扶植產業。現在最重要的就是「協助業者把醫材賣出去、把病患帶進來」。（編輯：李信寬）1080628

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