北市東區最高店租3年降4成 西門町店面看俏

（中央社記者韋樞台北2日電）房仲根據實價登錄統計，北市東區曾出現最高店租從2016年起下滑，但西門町的店租則上揚。房仲表示，東區最高店租3年降4成至每坪1.57萬元，但西門町去年最高店租每坪有2萬元。

房仲根據實價登錄的資料統計，北市東區2016年最高店租出現每坪2萬6418元紀錄，此後一路下滑至今年4月每坪1萬5781元，3年降了40.3%；但同時間西門町2016年最高價達1萬5002元，2018年最高2萬251元，今年最高價約1萬897元。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，東區在電商及百貨業的環伺下，商圈特色遭稀釋，且東區店面以中、大坪數居多，位於忠孝東路4段的店面普遍在25坪以上，即使最高店租行情從2.5萬元降到1.5萬元，月租仍超過30萬元，有能力及意願負擔東區高租金的店家有限。

郎美囡說，西門町近台北車站、中正紀念堂及龍山寺，觀光性質強，且商圈有特色店家及小吃，商品以潮流性及低單價居多，比較容易吸引年輕族群和國際自由行旅客，這些旅客消費力道強，西門町靠近捷運出口的店面更是搶手。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，網路時代對街邊店的影響甚大，由於消費習慣的改變，網路買單讓店面的提袋率大幅下滑，因此店家的商品吸引力、商圈特色更為重要，這將考驗各商圈未來的發展。（編輯：林興盟）1080702