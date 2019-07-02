台灣人工智慧晶片聯盟成軍 拚4年全球1/4市占

（中央社記者蔡芃敏台北2日電）台灣人工智慧晶片聯盟（AITA）正式成軍，將聚焦在建構AI生態系、發展關鍵技術、產品開發等3大任務，AITA表示，盼4年後在AI晶片占有一席之地，就如同台灣半導體占據全球1/4市場。

由行政院科技會報辦公室、經濟部指導的「台灣人工智慧晶片聯盟」（AI on Chip Taiwan Alliance，AITA）今天正式成立，諧音愛台灣，行政院政務委員吳政忠、經濟部長沈榮津、工研院長劉文雄、兼任AITA會長的鈺創董事長盧超群等人均出席活動。

沈榮津致詞時表示，預估AI晶片產值在2022年將達新台幣5000億元，台灣有半導體、ICT等強項，也是全球大廠信任的夥伴，奠定台灣發展裝置端AI晶片的優勢。

盧超群則說，散兵不易成功，因此，透過聯盟集結各方力量「打群架」，整合國內系統，希望台灣在AI領域「不是榜首，也是榜眼」，目前已定4年目標，期盼AI晶片與半導體一樣 ，占據全球1/4市場。

工研院長劉文雄則表示，AI晶片之於人體就像是心臟或是大腦，台灣在AI的發展，半導體要做主動的思維，把智慧人腦功能發展在晶片當中。

他說，發展AI絕對是未來10年重點，AITA聯盟未來將聚焦在建構AI生態系、發展關鍵技術、加速產品開發等三大任務，除了繼續發展AI演算法、應用，但要更重要的是，台灣要在藍海中找到強項。

吳政忠說，AI晶片運算能力是發展所有智慧系統的核心，這次結合產學研成立「台灣人工智慧晶片聯盟」，從系統應用角度發展智慧裝置端AI晶片，連接AIoT生態系，促進臺灣成為全球AI創新研發基地與AI智慧系統輸出國。

AITA聯盟匯集鈺創、聯發科、聯電、廣達、台達電等國內外超過50家指標性半導體與ICT廠商，以及國內大學及工研院等國家級研發機構，搶攻AI晶片戰略布局。（編輯：鄭雪文）1080702