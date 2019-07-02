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潤寅詐貸風暴 貿易伙伴台化南亞不受影響

最新更新：2019/07/02 19:13

（中央社記者韋樞台北2日電）老牌塑料貿易商潤寅實業爆出向銀行詐貸案，多家銀行受害。潤寅過去向台塑四寶的台化買嫘縈外銷印度，向南亞買聚酯料外銷，所幸營業額不大，且採信用狀交易，台化、南亞未受影響。

老牌貿易商潤寅實業傳出銀行詐貸案，包括王道銀行、台企銀等10多家銀行都受害；其中，台企銀預估損失金額為新台幣12.53億元，王道銀行預估損失約6億元。

潤寅公司是從事進出口的貿易商，主要營業產品為工業化纖，包括紡織用紗、工業化纖─如尼龍紗、嫘瑩紗、彈性紗、功能性用紗；輪胎簾布、輸送帶簾布電子化纖類產品和化纖原料等，主要來往貿易伙伴包括台塑集團等企業。

台化副董事長洪福源今天表示，台化旗下產品中的嫘縈（rayon）過去曾透過潤寅銷往伊朗和印度，但伊朗遭美國經濟制裁後就未再出口伊朗，且每年出口的量並不多，至多2000到3000公噸，加上嫘縈產品項目占台化營業額連1%都不到，絲毫不受影響。

南亞董事吳嘉昭也說，潤寅有向南亞購買聚酯纖維、聚酯粒等，但每個月至多僅1800萬元，數量和金額都不大，且因採用信用狀交易，過去也未欠過南亞任何款項，所以根本不受影響。（編輯：林孟汝）1080702

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