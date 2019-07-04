挺台灣再生能源發展 華航園區屋頂裝太陽光電

（中央社記者韋樞台北4日電）華航公司繼2017年在桃園的華航園區總部安裝電梯電能回收系統後，今年3月再於總部模擬機訓練大樓屋頂裝置太陽能光電設施，預計年發電量12萬度，進一步支持台灣再生能源發展。

華航多年來持續推展環保節能作業，總部園區透過設備更新、設備效率提升、作業流程優化及推廣能源、資源節約行動等措施，2018年園區用電量較2011年大幅降低16%，成效顯著；而行政中心大樓及訓練中心，更分別於2017、2018年，雙雙榮獲國家「鑽石級綠建築標章」肯定。

華航表示，為精益求精，2018年再與主管機關、機場公司等相關單位積極協調，於模擬機訓練大樓屋頂安裝99kW(千瓦)太陽光電設施，從今年3月8日開始併聯發電，預計年發電量12萬度，落實華航「建構低碳作業環境」企業環保政策，奠定新階段作業基礎。

此外，在系統管理作業上，華航採用高標準自主推動全方位企業環境、能源及溫室氣體管理，每年均邀第3方公正單位，依國際標準進行驗證；今年4月，華航再度通過DNV立恩威國際驗證公司的ISO14001(環境管理系統標準)、ISO 50001(能源管理系統標準)及ISO 14064 -1(溫室氣體盤查標準)年度驗證，為全球第2家同時通過ISO 14001、ISO 50001雙系統認證的航空公司。（編輯：李信寬）1080704