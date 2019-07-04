全台土地上半年熱賣80萬坪 約1.72個信義計畫區

（中央社記者韋樞台北4日電）外商商仲高力國際統計，今年上半年商用不動產加土地交易金額達新台幣1967億元，雙雙打破2011年以來同期紀錄，其中土地交易1431億元，面積約80萬坪，相當於1.72個信義計畫區大小，最大買主是建商。

高力國際發布上半年台灣商用不動產和土地交易統計，其中商用不動產交易達新台幣536億元，土地交易達1431億元，合計1967億元。

高力國際表示，商用不動產的536億元部分是2011年以來同期最高，並已達去年整年度809億元的66%，約為去年同期391億元的1.4倍。其中以廠房及廠辦最受青睞，交易額約277億元，比重達51.7%；主要交易地區台中市占61億元、台北市占57億元、新竹縣市占48億元、桃園市占47億元。

高力國際指出，這些商用不動產買家以金融保險業買入約117億元，其他類型買家包括REITs增購、投資/資產管理公司、醫美、網購平台、百貨業等均有自用或投資置產需求，總計購入189億元；製造業197億元，建設開發業33億元。

在土地交易方面，第2季土地交易金額為791億元，創下單季第2高，僅次於2013年第4季的825億元；上半年土地交易總量達1431億元，已達去年整年度1822億元的79%，為去年同期938億元的1.53倍，總交易面積達79.6萬坪，相當於1.72個北市信義計畫區大小。

高力國際說，上半年土地標售熱度大幅提高，標售部分的金額達750億元，議價部分則有681億元。標售部分由高鐵局脫標桃園、新竹與台南3大站區總金額達173億元，而台南市、台中市、桃園市及高雄市政府也紛紛釋出優質土地達5.2萬坪，總計標售金額達212億元。

在土地買家方面，仍以建築開發業最積極，上半年買進達1202億元，土地交易面積總計19.6萬坪，主要仍鎖定六都及新竹縣市；製造業等自用型買方則相中桃園與高雄工業土地為主，總計購入約50億元。

高力國際董事總經理劉學龍認為，美中貿易戰促使台商重新布局全球生產基地是造成近兩年工業地產交易熱絡的原因之一，進一步推升整體交易金額；且目前低利率環境延續，有利於不動產交易；政府推出優惠及輔導方案引導台商資金回流，自2018年第3季起，資金流入已高於流出，有助於不動產市場。

劉學龍指出，若是回流的資金如期到位，投入高階生產，搭配「工業區立體化更新方案」，打造工業區新風貌，可望形成新的高階智慧產業聚落。

他認為，美中貿易戰及總統大選情勢逐漸明朗，可能會衝擊下半年市場，房市增長力道恐將趨緩，但卻是買家進場下手布局好時機；較值得注意的是，東協地區投資環境提升以及對外資企業積極招手，將對台灣市場造成競爭壓力。（編輯：楊玫寧）1080704