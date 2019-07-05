5G題材持續發酵 中小型網通股勁揚

（中央社記者潘智義台北5日電）5G材持續發燒，雖然多數網通族群股價暫歇，但許多中小型網通族群，尤其是光通訊股今天股價走勢強勁。

光通訊被動元件廠波若威盤中來到47.6元漲停價，華星光來到23.25元，大漲8.64%。光環來到29.1元，大漲8.58%。

由於5G通訊除了速度比4G快很多，基站也比4G多出十多倍，所需光纖材料更多，因此帶動光通訊產業的需求，也讓市場潛力有開發的空間。

雖然美中貿易戰過程，美國對中國通訊大廠華為的制裁，讓美、中5G行動通訊龍頭之爭成為議題，但2018年6月中旬，國際標準組織3GPP在美國加州聖地牙哥宣布制訂第一版5G行動通信技術標準，已為5G建構一套標準，市場一般認為2020年是5G行動通訊元年。

立法院5月下旬三讀通過電信管理法，為台灣5G行動通訊產業開啟大門。

網通業者指出，迎接5G世代，設備空間是一大問題，要實現5G的高速率，意指背後要投入更多設備，現在4G基地台天線把信號送達即可，未來天線信號還要把電力送上去，5G未來的天線體積大、重量高。

另外，容納天線的位置、支撐桿、電力需求該如何解決都是挑戰。（編輯：郭萍英）1080705