北市商辦空置率低於4% 租金創高市場增溫

（中央社記者潘智義台北5日電）信義全球資產統計，第2季北市整體商辦空置率降至到4%以下，來到3.62%，但內科商辦市場表現相較北市純商辦弱勢，平均售價及租金走勢持平，空置率小幅上升。

信義全球資產總經理柯宏安指出，辦公需求持續增加，建商購地意願轉強，重心轉向投資商用不動產，除北市精華土地外，也積極買進新北工業區土地，目標開發廠辦，共享辦公室持續拓展台灣市場。

柯宏安說，因需求面積也持續的擴大，商辦進駐地點聚集在信義世貿商圈及敦北民生商圈，使得台北市辦公供給更加緊縮，租金也屢創新高。

另外，政府積極推動的危老重建，獎勵時程即將在明年5月截止，帶動越來越多老舊商辦、飯店為了爭取容積獎勵，積極投入重建評估，企業搬遷潮持續提高，整棟大樓買賣交易量也大幅提升。

信義全球資產調查，第2季北市辦公價格平均售價來到新台幣84.6萬元，在許多指標性辦公大樓租金紛紛創新高，帶動北市辦公平均租金來到每坪2267元，其中又以頂級辦公租金漲勢最為明顯。

信義全球資產表示，相對前些年，去年以來台北市商辦市場明顯增溫，今年以來大型企業更積極投入商用不動產，純辦大樓交易量飆升，頂級商辦租金日趨上升，鄰近信義計畫區的A級商辦租金跟著水漲船高。（編輯：楊凱翔）1080705