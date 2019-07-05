離岸風電落實本土化 樺棋營造承包CIP海事工程

（中央社記者蔡芃敏台北5日電）落實離岸風電本土化，荷商Boskalis和樺棋營造將合資成立新公司，執行CIP彰芳西島2座風場的水下基礎運輸及安裝作業，預定在2023年完工，雙方今天正式簽署優先承攬契約。

Boskalis是具百年歷史的海洋工程業者，樺棋營造過去與Boskalis在台灣及亞太已有30年合作關係。新成立的海事工程公司，Boskalis、樺棋分別持股49%、51%。

哥本哈根基礎建設基金（CIP）與荷蘭Boskalis、樺棋營造今天簽署「水下基礎運輸暨安裝優先承攬商契約」，CIP表示，未來不僅可達成符合國際標準的施工品質，更能透過樺棋營造提升離岸風電產業能量，擴張本土供應鏈。

經濟部能源局長游振偉、CIP台灣區執行長侯奕愷、樺棋營造總經理蔡佳翰等人均出席簽約儀式。

游振偉致詞時表示，透過雙方合作，見證開發商可以跟本土業者站在一起，建立本土能量，將台灣當成練兵學習場域，再用台灣經驗，爭取亞太市場。

他說，對台灣來說，離岸風電是新的產業，也會面臨不同課題，政府願意跟所有開發商及業者一同面對、解決問題。

侯奕愷表示，CIP是肩負最多本土化責任的公司，肩負27項本土化要求，儘管風場被切得相當零碎，不過，CIP仍整場下單，讓台廠能夠獲得具經濟規模訂單，但若要所有本土訂單成真，前提是彰芳西島計畫融資到位。

侯亦愷也說，CIP盡最大努力挹注離岸風電產業本土化能量，以滿足政府本土化要求，但希望政府能夠務實調整本土化的要求，像是保險理賠有9成是海纜，因此，產品標準相當嚴格，若是引進海纜本土化，從認證到建廠可能需要4年時間，即使是CIP的風場恐也緩不濟急。

CIP旗下彰芳、西島兩座離岸風場位於彰化外海，共取得600MW併網容量，將分別在2021、2023及2024年完工併網。（編輯：林孟汝）1080705