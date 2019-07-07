LINE MUSIC來勢洶洶 土洋軍團嚴陣以待

影片來源：LINE Taiwan YouTube頻道

（中央社記者吳家豪台北7日電）串流音樂服務LINE MUSIC將於7月10日正式上線，由知名歌手李玟代言，開放30天免費體驗。除了本土對手KKBOX之外，境外大軍包含Spotify、Apple Music也在行銷上發力嚴陣以待。

業者觀察，串流音樂服務想搶下市占率，最直接的方法就是免費試用體驗，可以在短期內觸及大量潛在用戶，即使一開始這些用戶沒準備好付費享受音樂，只要使用的時間越久，為了尋求更順暢的音樂體驗，免費用戶轉換成付費用戶的機率也越高。

如果要一炮打響知名度，找來家喻戶曉的代言人自然是不二法門。通訊軟體LINE今年5月底宣布由李玟擔任旗下音樂服務LINE MUSIC年度代言人，希望能透過她的超高人氣，為LINE MUSIC打響知名度，也藉由李玟在華人音樂世界的天后地位，彰顯LINE MUSIC在台灣擴大發展的決心。

LINE除了獨家冠名贊助李玟2019全新世界巡迴演唱會的首場台北小巨蛋演出外，還特別拍攝一系列具備李玟風格的廣告。

LINE MUSIC預計上線後，首波將開放用戶30天免費體驗。LINE也將與李玟聯手推出合作計畫，例如專屬有聲貼圖、獨家LINE鈴聲、來電答鈴、背景音樂、MV獨家首播等，還有李玟歷年經典歌曲的音樂串流。

從台灣起家的KKBOX則朝向全娛樂服務發展，去年推出結合KKBOX、KKTV、KKTIX的整合性會員服務KKBOX Prime後，今年5月宣布KKBOX Prime升級，除了聽歌追劇、演唱會與購物，更與跨界品牌策略合作。

透過KKBOX數據觀察，KKBOX Prime會員超過90%用戶均有跨裝置使用習慣，尤其在手機、大螢幕、智慧音箱及平板裝置轉換，顯示用戶在不同平台之間聽歌、看劇的情境需求，因此KKBOX也與全台各家智慧音箱合作，針對KKBOX Prime會員推出智慧音箱主題活動。

全球最大串流音樂服務Spotify看準免費版用戶轉換付費版的潛力，去年11月宣布手機免費版在台灣上線，可收聽超過數千萬首歌曲，但免費版能隨選播放的歌單有數量限制，還必須穿插廣告；付費版用戶可享有較好的音質，也可以下載歌曲離線收聽。

Spotify在行銷上也懂得緊抓名人與時事題材。今年6月Spotify宣布與美國前總統歐巴馬（Barack Obama）及前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）成立的製作公司Higher Ground合作，推出一系列原創的Podcast（播客）線上有聲節目。

此外，被譽為串流影音平台Netflix神劇的「怪奇物語」於7月4日推出全新第3季內容，Spotify積極宣傳「怪奇物語」系列自2016年7月15日開播以來，Spotify上的聽眾已經累積1700萬小時聆聽與該劇相關的音樂。

蘋果公司（Apple）旗下的Apple Music持續推廣新用戶可免費試用3個月，在議題操作上也不遑多讓。為響應去年10月在台灣舉行的同志遊行，Apple Music當時以LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、對性別認同感到疑惑者）加社群為主題，推出獨家歌單。

今年6月底，Apple Music開始獨家串流播放已引退的日本流行天后安室奈美惠精彩曲目，從1995年的Body Feels Exit到去年東京巨蛋告別巡演的最終場，讓歌迷品味「平成歌姬」出道25年的點點滴滴，也是深耕社群的妙招。（編輯：林興盟）1080707