串流音樂成新寵 貢獻全球市場近半營收

國際唱片業協會的報告顯示，2018年串流音樂在全球音樂收入占比高達46.9%，成為市場成長的主要推手。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者吳家豪台北7日電）隨著手機普及和行動頻寬增加，串流音樂服務開始深入消費者生活。國際唱片業協會（IFPI）的報告顯示，去年串流音樂在全球音樂收入占比高達46.9%，成為市場成長的主要推手。

IFPI的年度音樂報告指出，2018年全球錄製音樂總收入達191億美元（約新台幣5953億元），年增9.7%，連續第4年成長，主要動力來自付費串流音樂收入年增32.9%。實體音樂收入則持續下滑，年減10.1%；下載音樂收入的下滑幅度更大，年減21.2%。

從音樂媒體類型來看，2018年全球音樂市場中的付費串流媒體占比37%最高，其次依序為實體音樂收入占25%、表演收入占14%、下載音樂收入占12%、受廣告支持的串流媒體占10%。

IFPI執行長摩爾（Frances Moore）表示，音樂產業連續4年實現成長，受益於優秀音樂的湧現，這些音樂是世界各地的唱片公司與才華洋溢的藝人合作的結果，唱片公司能幫助藝人實現創作與商業潛力。

摩爾指出，拉丁美洲連續第4年成為音樂市場成長最快的地區，亞洲也已經在中國和韓國等市場的推動下躋身世界舞台。

她說，唱片公司的投資、在地的合作夥伴關係及不斷增加的行動數據可用性，帶來了豐富多樣的全球格局，世界各地有越來越多樂迷透過獨特且多樣的格式和服務組合來獲得音樂。隨著這種情況繼續，音樂收入回饋給藝人、文化和產業之後，會激發下一輪的創作投入。

美國唱片業協會（RIAA）報告顯示，2018年全美音樂總營收達98億美元，年增12%，連續第3年成長雙位數百分比，主要動能來自Spotify、Apple Music、Tidal、Amazon等付費訂閱的串流音樂服務；這些串流音樂服務的用戶數從2017年3530萬人增加到2018年的5020萬人，年增42%。

RIAA報告發現，去年全美串流音樂營收年增30%至74億美元，貢獻全美音樂總營收的75%。值得注意的是，雖然實體唱片總收入下滑，但黑膠唱片收入卻逆勢年增8%至4.19億美元；業界認為，或許是因為黑膠唱片封套設計的藝術感和收藏價值，是串流音樂無法取代的，才帶起一波黑膠復興潮。（編輯：黃國倫）1080707