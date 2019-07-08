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美國廢鋼走俏 豐興鋼產品止跌回升

最新更新：2019/07/08 11:56

（中央社記者韋樞台北8日電）美國國際貨櫃廢鋼急跌2週、平盤1週後，本週在土耳其繼續大買後反彈，中部鋼筋大廠豐興本週各項產品報價反漲。豐興研判，日本廢鋼補跌，美國廢鋼走俏，價差拉近，形成對峙。

豐興本週盤價止跌反漲，每公噸上漲新台幣300元，國內廢鋼收購價漲到每公噸新台幣8400元；鋼筋每公噸漲到1萬6800元；型鋼基價平盤，每公噸2萬1000元。

國際原料行情方面，豐興鋼鐵指出，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼本週持平為每公噸280美元；美國貨櫃廢鋼本週報價上漲10美元，每公噸275美元；澳洲鐵礦砂本週漲多拉回，每公噸下跌3.7美元，由每公噸117.95美元跌至114.25美元。

豐興鋼鐵表示，美國從6月初起重新開放加拿大和墨西哥鋼鐵產品進口，促使美國國內鋼廠必須降價以對，相對向上壓縮廢鋼供應商的價格來降低成本，美國國內或出口的貨櫃廢鋼價也跟跌，跌到6月24日當週每公噸報價265美元。

豐興鋼鐵指出，美國貨櫃廢鋼價格走跌，國際廢鋼大買家土耳其見狀出手買貨，從6月底一路買到7月初，果然帶動美國貨櫃廢鋼止跌走平隨後再拉升，相對美國貨櫃廢鋼業者對亞洲買家的報價自然水漲船高，目前價格仍看俏。

但最值得關注的是，日本2H廢鋼價格從6月10日起逐步走跌，最新報價每公噸僅280美元，與美國貨櫃廢鋼每公噸價差5美元。就鋼鐵業的認知，日本廢鋼品質佳，交貨快，如今價差拉近，自然有利選購日本廢鋼，對看俏中的美國貨櫃廢鋼會形成一定壓力。

豐興估計，在日本廢鋼價格和品質的壓力下，美國貨櫃廢鋼價格再上漲的力道不強，雙方將形成對峙；以台灣鋼鐵業過去採購美國貨櫃廢鋼約占45%、日本廢鋼占20%，短期內彼此比例會拉近。（編輯：郭萍英）1080708

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