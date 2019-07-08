外資上週賣超54億 長榮航空排名第3

（中央社記者潘智義台北8日電）台灣證券交易所今天公布，上週外資在集中市場賣超新台幣54.09億元，賣超中信金3.33萬張最多，買超長榮海3.07萬張最多，但受罷工事件影響的長榮航為賣超第3名個股。

證交所統計，上週外資自集中市場買超最多的前3名上市公司為長榮海買超3萬708張，買進3萬7198張，賣出6490張。臺企銀買超2萬3781張，買進4萬5511張，賣出2萬1730張。群創買超2萬3538張，買進7萬8571張，賣出5萬5033張。

上週外資自集中市場賣超最多的前3名上市公司依序為中信金賣超3萬3312張，買進2萬8545張，賣出6萬1857張。兆豐金賣超2萬6501張，買進1萬7227張，賣出4萬3728張。長榮航賣超1萬4164張，買進1萬1700張，賣出2萬5864張。

台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超54.09億元，其中買進金額為1221.48億元，賣出金額為1275.57億元。自今年年初至7月5日止，外資累計買超469.20億元，其中買進金額為3兆8711.47億元，總賣出金額為3兆8242.27億元。

另外，外資總持有股票市值為12兆9,341.39億元，占全體上市股票市值的39.80%，較6月28日的12兆8196.69億元，增加1144.70億元。（編輯：鄭雪文）1080708