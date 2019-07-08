更多編輯台推薦新聞：
熊入侵日本輕井澤飯店 員工機警關廁所無人傷
國際

熊入侵日本輕井澤飯店 員工機警關廁所無人傷

女足世界盃冠軍戰 美國2比0擊敗荷蘭達成2連霸
運動

女足世界盃冠軍戰 美國2比0擊敗荷蘭達成2連霸

早安世界》蔡總統：陳文成等案重新檢討機密等級 還原真相
早報

早安世界》蔡總統：陳文成等案重新檢討機密等級 還原真相

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

外資上週賣超54億 長榮航空排名第3

最新更新：2019/07/08 19:14

（中央社記者潘智義台北8日電）台灣證券交易所今天公布，上週外資在集中市場賣超新台幣54.09億元，賣超中信金3.33萬張最多，買超長榮海3.07萬張最多，但受罷工事件影響的長榮航為賣超第3名個股。

證交所統計，上週外資自集中市場買超最多的前3名上市公司為長榮海買超3萬708張，買進3萬7198張，賣出6490張。臺企銀買超2萬3781張，買進4萬5511張，賣出2萬1730張。群創買超2萬3538張，買進7萬8571張，賣出5萬5033張。

上週外資自集中市場賣超最多的前3名上市公司依序為中信金賣超3萬3312張，買進2萬8545張，賣出6萬1857張。兆豐金賣超2萬6501張，買進1萬7227張，賣出4萬3728張。長榮航賣超1萬4164張，買進1萬1700張，賣出2萬5864張。

台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超54.09億元，其中買進金額為1221.48億元，賣出金額為1275.57億元。自今年年初至7月5日止，外資累計買超469.20億元，其中買進金額為3兆8711.47億元，總賣出金額為3兆8242.27億元。

另外，外資總持有股票市值為12兆9,341.39億元，占全體上市股票市值的39.80%，較6月28日的12兆8196.69億元，增加1144.70億元。（編輯：鄭雪文）1080708

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報