美專家評貿戰難選邊站 國發會：美中都需要台灣

（中央社記者潘姿羽台北8日電）經濟專家泰勒．柯文今天在一場演講認為台灣卡在美中兩強之間，無法選邊站，將成美中貿易戰下的最大輸家。國發會副主委鄭貞茂則表示，其實是「美國需要我們，中國也需要我們」，台灣是全球供應鏈最佳的solution。

泰勒．柯文（Tyler Cowen）被外交政策雜誌評選為「全球百大思想家」，任教於喬治梅森大學（George Mason University），並主持該校知名智庫莫卡特斯中心（Mercatus Center）。

柯文今天出席今周刊主辦的高峰會，並以「貿易戰下的新世界」為題演講。他指出，台韓星3國將成為美中貿易戰的最大輸家，因為夾在美中兩強之間，不太可能做出選擇。

柯文解釋，台灣跟中國最密切連動，除了有群高收入、有企圖心的人住在中國，台灣對外投資也有一大部分流向中國，經濟往來十分緊密；另一方面，中國在南海的武力持續增強，甚至投資水陸兩棲設備，「這訊號對台灣來說，已相當清楚」。

柯文表示，中國的確希望盡速把台灣拿下，台灣在經濟層面上，與中國是共同體，但在國家主權上，需要美國協助防禦，也因此，要台灣在美國、中國間做選擇，就好像詢問他人「到底要心，還是要肺？」會希望不要有天面臨這個選擇。

至於新加坡，柯文分析，新加坡非常脆弱，需要美國海軍來保護、防禦，也需要歐美市場及投資，但新加坡也有大量資金投入中國，可以說經濟命脈卡在中國，一樣有沒辦法選邊站問題。

南韓同樣與中國有相當程度的經濟往來，柯文表示，南韓也是卡在兩強之間的受害者，因為需要美國協助對抗北韓、對抗中國，當需要選邊站時，會沒處可去。

柯文接著說，好在貿易戰現在還處於早期階段，沒有完全爆發，未來得繼續觀察事態進度，也可能有較樂觀的發展。

與會的鄭貞茂表示，台灣是全球供應鏈最佳的solution（解決方案），過去之所以從筆電到手機，台灣都能參與國際大廠的供應鏈，是因為可以保障廠商的智財權，絕不會洩漏商業秘密，也因此，在這波全球貿易戰，台商最重要的就是尊重智慧財產權，並確保合約符合美中兩大國的規範。

鄭貞茂也說，台灣在智慧財產權保護、法規遵循等方面做得很好，作為小國，台灣也較能彈性配合其他國家的貿易政策，只要能夠堅守自己的優勢，相信在全球經濟變局之下，台灣永遠都在成長跟進步當中。

與會的元大寶華董事長梁國源分析，貿易戰轉好、轉壞的機率各自50%，正面因素是美國總統川普須顧慮總統大選將至，貿易戰如果更激烈，會對金融市場、實體經濟造成巨大影響，這對選舉不是好事，中國經濟現在有走緩危機，打貿易戰也會有所顧慮，這些因素都不至於讓貿易戰走向失控的局面。（編輯：楊凱翔）1080708