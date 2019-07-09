閎康營運報喜 樣品分析晶片獲藥廠賽諾菲採用

（中央社記者張建中新竹9日電）材料分析服務廠閎康成功進軍歐洲生醫應用市場，旗下液態樣品分析晶片產品K-kit獲法國大藥廠賽諾菲採用。

閎康表示，K-kit適用於學術研究，如奈米藥劑產品開發，也可用於產業相關奈米溶液分析，如化學機械平坦化(CMP)研磨液品管檢測及製藥化學製造管制(CMC)管控等。

在生醫及製藥領域應用，閎康指出，對新藥開發、藥物生產檢測、生物及醫學研究、疾病檢驗、血液篩檢等，K-kit提供直觀的液態樣品電子顯微鏡影像結果。

閎康表示，K-kit去年起已於歐洲3家通路商銷售，目前進一步獲賽諾菲採用，賽諾菲近期於聯合顯微鏡中心研討會中發表K-kit產品應用介紹，對K-kit拓展生醫市場是一重大突破。

閎康指出，賽諾菲是世界第5大製藥企業，總部位於法國巴黎，員工人數達11萬人，K-kit成功獲賽諾菲採用，應有助加速擴展生醫應用市場。

閎康在可靠度分析、材料分析與故障分析業務也有不錯成績，受惠中國客戶需求強勁，閎康第2季營收攀高至新台幣6.28億元，刷新單季業績歷史新高紀錄，下半年隨著旺季來臨，閎康業績可望持續逐季創新紀錄。（編輯：郭萍英）1080709