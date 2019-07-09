友達群創提建言 籲科技預算8%補助顯示器產業

（中央社記者潘智義台北9日電）友達光電董事長彭双浪今天表示，希望顯示器產業獲得更多政府預算，群創光電總經理楊柱祥也說，台灣顯示器產業一年產值約新台幣1.4兆元，占國內生產毛額8%，是否可撥8%科技預算補助顯示器產業。

在行政院科技會報辦公室主辦的智慧生活顯示科技與應用產業策略會議上，楊柱祥表示，台灣顯示器產業一年產值約新台幣1.4兆元，顯示面板產業的全球市占率約35%，但中國大陸市占率已攀升至37%，且不斷提高，5年後台灣顯示面板的市占率恐怕只剩20%。面板產業鏈為台灣帶來龐大的產值與就業機會，應為中國大陸市占率攀升，台灣市占面臨衰退做準備。

他說，很感謝政府提供平台讓產業界發聲，讓大家看到希望，台灣好不容易有顯示器這麼大的產業鏈，提供龐大就業市場，期盼大學、研究所的課程能培養更多整合顯示面板、智慧製造的人才，群創可做智慧製造工廠的先驅。

友達光電總經理蔡國新指出，中國大陸大規模投入面板產業，造成面板供過於求，就像街道上林立的咖啡店、麵包店，顯示器業者要做是從消費性電子，轉型到商業應用，讓台灣顯示業產值從2017年1.4兆成長到2030年2兆元。

蔡國新認為，台灣高科技產業聚落完整，迎接物聯網、人工智慧時代來臨，顯示器仍是最重要的智慧介面，面對中國大陸面板產業強勢競爭，台灣面板產業必須做好整合、創新。（編輯：黃國倫）1080709