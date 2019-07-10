國泰航空收購香港快運 公平會通過結合案

（中央社記者潘姿羽台北10日電）國泰航空今年3月宣布收購廉航香港快運，公平會審查後，認為此案有助於提升航空運輸服務效率，且有利台灣旅客，決議不禁止結合。

國泰航空是以香港國際機場為樞紐的航空公司，提供定期往來亞洲、北美洲、澳洲和非洲等超過200個目的地的航空運輸服務；香港快運則以香港國際機場為樞紐的低成本航空公司，提供亞洲28個目的地航空運輸服務。

公平會指出，國泰航空欲取得香港快運100%股權，符合公平交易法規定的結合型態，而且結合後，市占率符合結合申報門檻，依法須向公平會提出結合申報。

公平會指出，國泰航空與香港快運在「台灣與香港、澳門、深圳3航點間之國際航空運輸服務市場」具有水平競爭關係，結合後，國泰航空的市場占有率僅增加2.49%。

此外，公平會考量參與結合事業結合後，仍將分別維持原有的營運模式，並各自面對其主要競爭者，加上航線重疊度低、相關市場業者眾多、價格競爭激烈、消費者及旅遊業者的轉換成本尚低等因素，由此判斷，此案結合後，改變市場結構或限制競爭的效果有限。

公平會也說，國泰航空與香港快運的營運及商業模式互補，結合後會具備比較完整的產品線，形成範疇經濟，並得透過資源共享，增強各自的競爭力、提升航空運輸服務的整體效率，台灣旅客也可望享有較低廉費用、較高便利性及服務品質。

綜合上述因素，公平會認為此案結合的整體經濟利益大於限制競爭的不利益，因此不禁止結合。（編輯：張均懋）1080710