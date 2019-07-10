國際板金額腰斬 金管會：積極尋找新發行人

（中央社記者劉姵呈台北10日電）金管會公布今年上半年國際板債券共發行61檔，發行金額143.87億美元（約新台幣4460億元），檔數比去年減少40.8%，發行金額也衰退約53%；金管會表示，會積極尋找新發行人。

金融監督管理委員會證券期貨局公布，今年前6月國際板債券共發行61檔，發行金額共143.87億美元（約新台幣4460億元），檔數比去年上半年103檔，減少40.8%，發行金額也較去年上半年的306.86億美元，衰退約53%。

另外，證期局統計，到6月底國際板債券流通餘額有1708.55億美元（約新台幣5.3兆元），流通在外有634檔，壽險資金約占84至85%。

根據證期局統計，107年全年共發行135檔，發行金額約338.98億美元（約新台幣1.05兆元）。不過自去年11月開始，因金管會開始限制保險業投資國際板債券總額度，今年公布上半年發行金額僅不到一半，約143.87億美元，預計下半年國際板發行量要超過195億美元，才可追上去年整年發行金額。

證期局也曾表示，預期今年底前會有首檔或數檔伊斯蘭債券來台發行，可望挹注，中央社記者了解目前最新狀況，證期局回應，因今年6月14日才發布伊斯蘭債券計入國際板新規，發行人跟潛在買家須等規範發布過後一段時間，才會依據發行條件去作規劃，目前尚未有新的交易狀況，會積極尋找新發行人。（編輯：楊凱翔）1080710