製鞋三雄6月營收攀高 下半年喜迎旺季

（中央社記者潘智義台北10日電）製鞋三雄6月營收攀高，寶成工業6月自結合併營收新台幣253.14億元，創歷年同期新高，鈺齊國際、豐泰企業6月營收也十分亮眼。

法人認為，迎接明年東京奧運的運動鞋需求，製鞋三雄下半年進入旺季，營收成長可期。

寶成工業6月自結合併營收253.14億元，創歷年同期新高，較去年同期226.32億元增加11.8%。第2季合併營收809.02億元，創歷史新高，較第1季的766.29億元成長5.57%。

寶成統計，1至6月合併營收1575.31億元，也創歷年同期新高，較去年同期1414.18億元增加11.4%；主因寶成工業持股51.11%重要子公司裕元工業營運較去年同期持續成長

豐泰企業6月合併營收64億6574.5萬元，較5月增加11.1%，較去年同期成長9.48%。6月成品鞋生產量為949萬雙，較5月減少9.8%，較去年同期增加2.3%。

豐泰企業統計，6月成品鞋銷售量為1062萬雙，較5月增加5.3%，較去年同期減少0.5%。第2季成品鞋生產2967萬雙，較第1季增加3.4%，較去年同期增加4.7%；第2季成品鞋銷售3087萬雙，較第1季增加8.6%，較去年同期增加10.4%。

豐泰企業指出，1至6月成品鞋累計生產量達5835萬雙，較去年同期增加6.4%；1至6月成品鞋累計銷售達5928萬雙，較2018年同期增加8.2%。

豐泰預估今年第3季成品鞋生產量為3150萬雙，較第2季增加6%，較去年同期增加9%；第3季預估成品鞋銷售3240萬雙，較第2季增加5%，較去年同期增加9%。

鈺齊國際公司公布，6月合併營收13.84億元，創單月歷史新高，不僅較5月的11.80億元增加17.28%，也較去年同期10.87億增加27.26%，符合先前對6月、7月均屬秋冬季鞋款出貨高峰預期。

另外，鈺齊國際第2季合併營收33.54億元，較去年同期的26.22億元，增加27.93%。上半年累計營收59.32億元，較去年同期的47.85億元，增加23.98%，已連創集團單月、單季及上半年產銷歷史新高。

展望下半年，鈺齊國際認為，基於運動休閒產業趨勢明朗樂觀，將依循近年規劃節奏，持續擴增集團營運規模。在新品牌新鞋款陸續有效開發，舊品牌客戶下單力道積極，各廠區產能稼動率可望續持高檔水準，樂觀預判下半年將可更優於上半年。（編輯：鄭雪文）1080710