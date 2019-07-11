富邦媒徵500人 8月整合台灣大音樂服務

（中央社記者吳家豪台北11日電）momo富邦媒新任總經理谷元宏今天表示，未來將提升集團綜效，例如台灣大哥大的MyMusic音樂服務預計8月開放給momo會員使用；為因應業績成長，今年將徵才500人。

富邦媒今年5月董事會通過委由谷元宏接掌momo總經理，6月上任迄今已滿一個月，今天首度舉行記者會，說明集團新布局。

加入momo之前在台灣大哥大服務長達14年的谷元宏說，在電信業早期負責新創服務，管的東西比較雜，包含myVideo、MyMusic、myBook等，現在比較專注做電子商務。

谷元宏說，加入momo之後感到非常興奮，「不用再殺499、399」。電子商務在整體零售占比還不高，但重要性已超過零售，成為生活一部分。電商產業還在高速成長，momo成長比同業更好，有賴過去十幾年的經驗累積和同事努力。

他表示，來到momo一個多月，已走訪位於桃園的自動化倉儲，了解各部門運作。現在電子商務有兩件事很重要，第一是科技運用，透過科技讓momo把各種服務做得更好。第二，過去大家都能上網賣東西，未來消費者要選擇跟誰買東西，因此服務品質很重要，這是momo的強項。

由於富邦媒近期每月營收都成長兩位數百分比，谷元宏透露，內部期望有更高的成長，將大舉徵才；目前富邦媒員工總數約2100人，今年將再招募500人，以倉儲、物流部門的需求較大，其次是商品規劃部門。

媒體詢問今年下半年momo是否會與台灣大深入合作，谷元宏表示，momo已累積上千萬用戶群，台灣大累積用戶也超過千萬，兩家有大量客戶基礎的公司能否互相串連、提供更大價值，並提升集團綜效，是他正在思考的事情。

舉例來說，目前momo消費者線上訂貨已經可以在台灣大門市取貨，服務上線一個月，訂單近2000筆，客單價較超商取貨高出約1.3倍，其中以購買3C、美妝、生活品類居前3名。

谷元宏指出，目前台灣大的MyMusic音樂服務正在進行系統對接，預計8月底將開放給momo會員使用，讓momo會員享受VIP服務，未來不排除開放myVideo等其他服務，也開始嘗試在momo賣手機搭配台灣大的門號。

談到科技運用的想法，谷元宏強調，要思考如何提供客戶最需要的產品，透過大數據、人工智慧（AI）、推薦引擎等技術，加上累積的會員資料，讓推薦商品更精準。第二，在倉儲物流方面，可以運用新科技降低成本、加快物流時間，讓消費者下單後更快拿到商品。

谷元宏說，momo購物網將推出「週期購訂購商品專區」服務，消費者可依不同天數，選擇配送次數，週期購訂購的價格不會高於首次購買時促銷價。momo「週期購訂購商品專區」首波推出PC（個人電腦）試營運版，提供例如嬰幼童紙尿褲、寵物食品、清淨機濾網、咖啡等百款商品週期配送服務。手機App服務預計8月上線。

針對下半年景氣，富邦媒董事長林啟峰說，原本覺得不是很好，現在看起來有些比較擔心的事情似乎沒那麼嚴重，例如有人擔心股市崩盤，但美股看起來不差，新台幣匯率也在反彈，外資沒有撤出跡象，目前景氣看起來比想像更好，可以說是「關關難過關關過」。（編輯：郭萍英）1080711