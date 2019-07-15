六角攜手香港餐飲集團 雙品牌赴港發展

（中央社記者江明晏台北15日電）六角國際「APEC亞太拓展計劃」策略再下一城，子公司王座國際今天宣布，與香港 Cafe Deco Group 餐飲集團（其士泛亞控股）簽約，旗下牛肉麵「段純貞」及日本炸牛「京都勝牛」插旗香港市場。

六角說明，雙方將攜手京都勝牛日本總部，提供再授權的新合作模式，借助Cafe Deco Group在香港的經營開發能力快速發展連鎖，朝「國際餐飲品牌平台」的目標邁進。

王座國際董事長王耀輝表示，珍珠奶茶和牛肉麵是最能夠代表台灣的傳統美食，「段純貞」牛肉麵獲海內外消費者好評，去年代理的「京都勝牛」也通過台灣市場的考驗，雙牛品牌在台灣打好根基後即瞄準國際市場拓展。

王座國際去年引進京都勝牛到台灣，著眼六角集團具有成熟的海外市場發展經驗及網絡關係，決定將京都勝牛海外授權交由王座負責，提供再授權的新合作模式，香港是開啟合作的第一個地區。

Cafe Deco Group 餐飲集團分別在香港、澳門及雪梨擁有超過 15 個品牌 30 間餐廳及酒吧，Cafe Deco Group 主席周維正表示，集團旗下以西餐品牌為主，有計畫要開設中餐廳，看好段純貞牛肉麵的口味適合在香港發展，在接洽過程中，也對於王座所代理的京都勝牛在產品口味、服務流程及品牌特色上感到驚艷，決定一口氣簽下兩個品牌。

「段純貞」及「京都勝牛」都預計 10 月將在東港城商場開設首店，未來店面開發也會以商場為優先。（編輯：林興盟）1080715