六角20年插旗63國 盼3年內培植2、3個百店規模市場

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（中央社記者江明晏台北7日電）經營手搖飲品牌「日出茶太」的六角，歷時20年，插旗全球63個國家，因應全球珍奶市場日趨競爭，著手進行供應鏈重整，並啟動品牌再造，寄望3年內再培植2、3個達百店規模的市場，複製在印尼、澳洲等地的成功模式。

六角國際今天在新竹舉辦20週年慶晚宴，由董事長王耀輝、共同創辦人王麗玉，邀請國內外旗下子公司以及全球日出茶太代理商，逾600人出席活動。

王耀輝20年前，從高科技業轉戰創業，和太太王麗玉從新竹的一家小店做起，他回想當時「每天都在搖飲料」，隨後2004年到2009年是學習規模連鎖化的時期、2009年到2015年則是國際化的時期，六角跨足香港後一路拓展插旗非常多個國家，2016年後，六角擴張速度加快，仰角上攻成長。

他表示，六角20年來積極布局全球餐飲版圖，也攜手海外夥伴撐過疫情挑戰，2024年集團旗下已超過10個品牌，插旗全球63個國家。

王耀輝表示，六角從疫情後強力反彈復甦，連年合併營收持續成長，以「築高牆、廣積糧」的策略，面對目前全球通貨膨脹、營運成本提升以及缺工議題的挑戰。

此外，面對中國奶茶品牌近年迅速擴張海外，在東南亞等國家開出逾千店的規模，正威脅台灣手搖飲的勢力。

王耀輝指出，全球珍奶市場競爭激烈，第3次國際化發展潮流愈趨加快，六角繼2023年集團進行供應鏈重整，優化全球物料品質與物流效益，同時持續發展數位轉型與投資，引進智慧茶機縮減人力訓練成本，穩定產品品質。

六角旗下子公司天恩粉圓同步提升研發能量，將以品牌驅動供應鏈腳步，瞄準歐美市場做為重點發展區域，打造手搖飲料國際平台。

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六角過去兩年針對日出茶太進行全球品牌再造計畫，子公司王座國際代理韓式橋村炸雞，業績告捷，也正式在2023年登錄興櫃，邁進IPO進程。

六角表示，增加超過新台幣千萬元的行銷投資，提升全球能見度；中長期目標則提撥公司獲利的一部分，做為新市場發展的前期投資，寄望3年內可以再培植2至3個百店規模的市場，目前日出茶太在印尼已有500店，澳洲、菲律賓都在200店左右、加拿大也突破百店。（編輯：張均懋）1130607