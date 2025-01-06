六角斥資2.7億元併購翰林茶館100%股權

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（中央社記者江明晏台北6日電）以「日出茶太」手搖飲品牌插旗全球的六角今天公告，董事會決議以每股68元、總額新台幣2.72億元，併購經營「翰林茶館」等品牌的翰林國際企業公司100%股權；翰林茶館在台約有40家店，六角集團水平整合併購同業，進一步在台擴大市占。

六角今天公告，董事會決議通過投資翰林國際企業股份有限公司100%股權，交易股數約4000張，每單位價格為新台幣68元，交易總金額約新台幣2.72億元，投資目的為擴充營運的策略性長期投資。

六角旗下經營「日出茶太」品牌，成立20年來積極布局全球餐飲版圖，集團旗下已超過10個品牌，插旗全球63個國家。

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併購的翰林茶館自稱為「台灣珍珠奶茶創始店」，由1986年翰林茶館創辦人涂宗和創立，並研發以茶為主的相關飲品、餐點，目前全國約有近40家直營店，旗下品牌包括翰林茶館、翰林茶棧、嚮茶等。

展望2025年，六角表示，旗下日出茶太除了繼續拓展海外市場，也將耕耘台灣市場，以每年新展店雙位數成長為目標；業界認為，六角水平整合翰林茶館，會提升在台灣的市占率，未來手搖飲市場是否走向大者恆大的趨勢，發展也受到關注。（編輯：張均懋）1140106