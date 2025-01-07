六角併購翰林茶館 王耀輝：珍奶加牛肉麵將輸出海外

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（中央社記者江明晏台北7日電）餐飲市場併購案頻傳，「日出茶太」母公司六角國際買下翰林國際，六角董事長王耀輝表示，雙方結合將補足各自缺口，翰林茶館繼續展店，六角也考慮把「珍奶加上牛肉麵」等集合台灣美食的模式輸出海外。

六角國際6日宣布，以新台幣2.72億元併購翰林國際100%股權。王耀輝今天在記者會中表示，六角持續尋覓適合的併購事業，擴大餐飲平台，旗下品牌「日出茶太」專注外帶市場，翰林茶館則是餐飲複合式餐廳。

近期餐飲業併購消息頻傳，菲國集團快樂蜂透過子公司迷客夏投資人氣雞湯品牌雙月，接連併購台灣餐飲品牌；先前也有橘焱胡同併購開丼品牌、瓦城收購美式餐廳樂子the Diner等案例。

王耀輝分析，疫情過後餐飲市場整併變得很明顯，如果是中小企業獨資「會很辛苦」，因為大環境營運成本增加、食安問題讓維護成本變高，缺工也讓展店困難重重，無法增加營收，進入商場門檻也變高，都造成很多經營者的壓力；且近期許多知名餐飲品牌，都是二代不願接班，因此市場整併案例頻傳。

翰林茶館「號稱」台灣第一杯珍奶的創始品牌，先前與春水堂為此興訟。翰林茶館在1986年由凃宗和創立，2年多前過世，但二代並沒有意願接班，是促成此次併購案的原因之一。

接任翰林茶館董事長的六角國際執行副總經理王麗玉表示，如果說日出茶太是手搖飲品牌的成吉思汗，開疆闢土、擴展全球版圖，翰林茶館就是發現世界第一杯珍珠奶茶商機的哥倫布。

翰林去年營收約新台幣4億元，全台有40家分店，幾乎都位於百貨商場，且全為直營門市。

王麗玉表示，近2年翰林相對沉寂，短期內會追求經營團隊的穩定，看好台灣市場還有很大的發展空間，會持續展店，每年有雙位數的店數成長，初期以北部為主，希望未來每年營收都能有10%以上的成長，今年營收預估達4.5億元，獲利率7%至8%。

王耀輝說，六角國際在63個國家都有布局，已有強大的海外展店能量，未來也考慮把翰林「珍奶加上牛肉麵」，集合台灣美食的整店餐飲模式，輸出海外。

王麗玉表示，翰林在美國已有3家透過代理商開出的分店，在品牌、菜單優化後，國際化是必然的。

展望今年，王耀輝表示，由於2023年是疫情後餐飲內需的爆發潮，去年下半年已開始見到與高基期相比的衰退，且最大問題還是缺工，無法展店滿足市場需求，預料2025年餐飲業會微幅衰退。

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六角積極拓展海內外市場，王耀輝表示，「日出茶太」預計展店超過100多家，目前東南亞商機蓬勃，印尼又是海外市場中表現最好的；預估今年營收會增加1成多，加上併購挹注，將有雙位數營收成長。

他坦言，目前中國經濟疲軟不振，集團在當地的手搖飲品牌「黑龍堂」高峰時期在中國有1800多家店，目前關到只剩280多家，「店數縮減、營收縮減，但會維持損益兩平」；相較於手搖飲市場疲軟，烘焙產業仍有空間，旗下春上布丁蛋糕，今年4、5月會輸出杭州，今年還會前進第2個國家。（編輯：張良知）1140107