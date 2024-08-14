王座9月掛牌上櫃 擴大海內外餐飲布局

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（中央社記者江明晏台北14日電）王座餐飲預計9月上旬掛牌上櫃，持續壯大海內外餐飲布局，在台灣每年將新開直營店8至10家，並以「橋村炸雞」品牌開啟加盟業務，海外市場將拓展至11家分店，將插旗美國西雅圖。

王座今天舉辦上櫃前業績發表會，預計9月上旬掛牌上櫃，王座成立於2015年12月，實收資本額為新台幣1.7億元，去年6月登錄興櫃，旗下經營「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「橋村炸雞」等6個餐食品牌，在台灣有54家直營分店。

王座自2021年起連續3年營收成長，今年上半年合併營收6.73億元，年增率16.14%，創歷史同期新高，

王座為六角國際轉投資的子公司，持股比重約7成，目標建立「品牌平台中心」，將台灣餐飲品牌輸出國際，也將國際品牌引進台灣，跨足日、韓、中式餐飲，以直營、加盟與海外再授權等多角化方式經營。

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王座表示，去年取得橋村炸雞台灣代理權，並貢獻約3000萬至4000萬元的營收，至今全台已開幕4家直營店，目標今年第4季在台灣開出首家加盟店，挹注加盟事業相關收入。

至於海外再授權業務，王座表示，已輸出旗下「段純貞」與「京都勝牛」兩品牌至美國與香港加盟，合計今年目標店家數至11家分店，未來將布局插旗美國西雅圖市場，且每年增加2至3國家或地區授權，維持每年20%的店家數成長率。（編輯：楊蘭軒）1130814