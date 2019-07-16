顧立雄率團赴歐 與法國簽署金融科技合作協議

（中央社記者劉姵呈台北16日電）金管會主委顧立雄上週率團赴歐，洽談金融科技合作協議。金管會今天表示，與法國簽署金融科技合作協議，為去年以來完成的第3份合作協議。

金融監督管理委員會主委顧立雄上週率團前往歐洲，洽談金融科技合作協議。金管會今天表示，此行與法國金融審慎監理總署（ACPR）簽署金融科技合作協議，有助於雙方發展金融科技，這也是金管會自去年以來完成的第3份金融科技合作協議。

金管會表示，顧立雄此行共造訪法國、德國與英國。首先，在法國方面，在台灣駐法國代表吳志中的見證下，金管會與金融審慎監理總署簽署台法金融科技合作協議，並與法國主要金融主管機關的高層官員，包括法國央行首席副總裁兼金融審慎監理總署主席Mr. Denis Beau、法國金融市場管理局（Autorite des Marches, AMF）總裁Mr. Robert Orphele等，針對金融科技(FinTech)、虛擬貨幣、綠色金融及雙方銀行監理等重要議題進行會談。

金管會官員表示，去年與波蘭及美國亞利桑那州分別簽署金融科技合作協議，這次與法國則是第3份。此次與法國簽署合作協議具體效益包括雙方監理機關轉介機制、資訊分享等，簽署後雙方將可據此透過彼此金融科技部門轉介金融科技新創企業給對方，提供協助以瞭解雙方的監管制度，將可促進雙方於金融科技監理合作，並可為台灣及法國的金融科技業者創造更多機會。

另外，在德國方面，金管會曾於1997年與「法蘭克福證券管理委員會」簽訂「證券業監理合作MOU」，過去台、德銀行及保險業已互設據點，雙方往來密切。

至於為何沒有簽訂銀行與保險的MOU，官員對此表示，雙方還在洽談當中，行政程序走完，等待時機成熟，時程搭配好就可以簽署，不過就金融合作，雙方互相交流往來很重要，但還是要遵守雙方程序時間。近來會積極推動與德國聯邦金融監理總署在銀行業與保險業監理方面的合作，完備台、德金融監理合作範疇，「今年很有機會簽訂」。

最後，在英國方面，金管會官員也表示，考量我國有5家國銀在倫敦設有分行，英國脫歐期限迫近，金融機構赴歐陸設立據點需求增加，此趟就脫歐因應及英國審慎監理總署近期重要措施及法規等進行討論，以加強雙方互動及監理合作。（編輯：楊凱翔）1080716