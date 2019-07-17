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颱風丹娜絲來襲發布陸警 台東屏東防強風豪雨
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新聞專題
颱風丹娜絲來勢洶洶
第5號颱風丹娜絲16日下午在菲律賓東方海面生成，氣象局17日上午11時30分發布陸上颱風警報，估計18至19日對台影響最大。
颱風丹娜絲來勢洶洶
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颱風丹娜絲來勢洶洶7/14

颱風丹娜絲來襲 經部應變小組二級開設

最新更新：2019/07/17 10:35

（中央社記者廖禹揚台北17日電）輕度颱風丹娜絲來襲，為防外圍環流帶來降雨致災，經濟部今天上午7時已開設風災二級災害緊急應變小組，並聯絡各縣市政府預布抽水機，預估中午前完成準備工作。

根據中央氣象局最新預報，丹娜絲以每小時16公里速度，向北北西進行，預計今天上午11時30分將發陸上颱風警報。

經濟部水利署表示，因應氣象局發布海上颱風警報，今天上午7時已開設風災二級災害緊急應變小組；中央災害緊急應變小組則在8時二級開設，預計11時30分陸警發布後一級開設，經濟部應變小組也將同步提升為一級開設。

水利署指出，根據氣象局最新資料，丹娜絲目前環流偏大、水氣多，各地應嚴防豪雨以上降雨與局部強風，東半部、中南部地區及北部山區有大雨或豪雨，尤其東南、東部及南部有大豪雨以上降雨發生的機率。

水利署主任秘書黃宏莆表示，目前南部地區有間歇性降雨，待下午丹娜絲外圍逐步觸地，將有較多明顯降雨，花東、屏東、高雄、台南地區預估受影響較大；水利署也已聯絡各縣市政府，預估中午前完成抽水機預布等準備工作。

水利署15日已提前召開防汛視訊會議盤點整備工作，並加強與地方政府溝通聯繫，提供各防汛熱點相關資料及必要協助，請各縣市政府針對溝渠清淤持續作業；各河川局防水擋板、抽水機、志工提前啟動及部署，同時責成各水資源局審慎進行水庫操作。

水利署也提醒民眾，應隨時清理自家陽台洩水孔及居家附近排水溝渠，並可透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）、臉書防汛抗旱粉絲團、行動水情APP、警戒簡訊通報系統及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等防災避災工具，掌握即時訊息。（編輯：林興盟）1080717

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