傳大立光退出車用市場 二線光學廠股價雀躍

（中央社記者韓婷婷台北17日電）媒體報導，股王大立光決定退出布局逾5年的車用鏡頭市場。由於大立光看準手機領域仍有相當大的發展空間，持續擴產因應需求，相對讓二線光學廠少了強勁的競爭對手，激勵二線光學廠股價勁揚。

大立光今天早盤股價拉回，一度跌破4200元，二線光學股佳凌、亞光、今國光等齊步勁揚，其中深耕車用高階市場多年的佳凌最惠最大，早盤一度逼近漲停價35.75元，漲幅來到9.8%，亞光漲幅也一度超過5.5%，今國光盤中漲幅逾4.5%。

大立光退出車用市場的策略在1年半前就定調，在去年法說會上，大立光就宣告車用市場不是重點，將逐步退出，近年來大立光原本就是特斯拉（Tesla）車用鏡頭的主力供應商，但由於內部多次評估認為車用鏡頭規模對大立光而言貢獻有限，且市場競爭激烈，技術門檻相對較低，就資源投入效率上，手機領域仍有很大發展空間，因此回歸專注智慧手機領域。

光學產業著重的是規模經濟效益，量不夠大、良率不夠高，要獲利不容易，大立光已是全球光學鏡頭霸主，產業動向備受矚目，退出車用鏡頭市場似乎也令市場擔憂車用鏡頭產業已提早進入「紅海」市場。

法人表示，目前一般輔助駕駛相關的車用鏡頭，像倒車雷達顯示器相關鏡頭的確已是紅海市場，未來自動駕駛的高階鏡頭才是鏡頭廠決勝關鍵，自動駕駛採用的鏡頭數跟產值也才夠大，這對二線光學廠、尤其是小廠而言是很大商機，也是二線廠的新契機。

大立光退出車用市場，讓近年積極切入車用領域的亞光、佳凌、今國光等業者少了大勁敵，也讓二線廠未來的天空更寬廣。（編輯：張均懋）1080717