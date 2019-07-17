防颱商機蠢動 電商業績進補

（中央社記者江明晏台北17日電）颱風「丹娜絲」發布陸警，電商已嗅到相關商機，蝦皮購物自6月起防颱用品關鍵字搜尋提升7倍，friDay購物認為此次颱風帶來的雨勢將讓雨具、防濕商品銷量翻倍。

今年第5號颱風「丹娜絲」已於11時30分發布陸上颱風警報，蝦皮購物觀察，自6月起防颱用品關鍵字搜尋已提升7倍，其中大容量礦泉水、泡麵跟即時食品是站上最熱門搜尋前3名商品。

而friDay購物內部數據資料庫觀察，自7月15日開始，關於防颱相關商品的搜尋量已上升，「颱風、防颱、雨具」等站上關鍵字較前一週同期激增百倍；而往年每逢颱風季即食食品、行動電源、防颱用具等商品銷量較平日平均成長3成，此次颱風預計帶來的豐沛雨勢也將讓雨具、防濕商品銷量較平日翻倍。

friDay購物進一步指出，今年5月因連日暴雨而明顯帶動瞬間銷量激增的直立式鞋襪烘乾機，其關鍵字搜尋於本週開始明顯攀升較上周成長近30倍，預計將帶動銷量業績較前一週成長超過5成。

另外，雨鞋、雨傘、雨衣再次重回熱銷榜，但從5月暴雨商機數據資料觀察，今年更多民眾偏好選擇可攜帶且收納方便的矽膠鞋套，friDay購物自本週一開始矽膠鞋套站上關鍵字搜尋較上週增加近30倍，也可望帶動銷量成長超過3成。

據friDay購物觀察，即食類商品最受歡迎的品項為不需另外加工，或僅需使用瓦斯加熱的商品，預估銷售狀況將較平日成長3成以上。另外，為防停水或無乾淨水可用，箱購飲用水及折疊式水桶等防備型商品將較平日業績翻倍成長。（編輯：鄭雪文）1080717