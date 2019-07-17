蓋社會住宅 陳其邁：首階段4萬戶明年底達標

（中央社記者韋樞台北17日電）行政院副院長陳其邁今晚在卓越建設獎頒獎典禮中指出，政府規劃社會住宅第1階段4萬戶預計明年底達標，且提供全能照護；在政府和民間得獎人努力下，打造永續、美麗和溫暖的台灣。

2019國家卓越建設獎今晚在台北王朝酒店舉行頒獎典禮，得獎單位共有2019國土特別貢獻獎3件、2019年度建築人物獎1件、卓越獎23件、特別獎14件、金質獎73件。

今年獲得「國土建設特別貢獻獎暨年度建築人物獎」的得獎人是台北市政府副市長彭振聲、高雄市政府秘書長楊明州、九典聯合建築師事務所主持建築師郭英釗及瑞助營造董事長張正岳，並由陳其邁頒獎表揚。

陳其邁致詞時盛讚國家卓越建設獎是政府和民間在建築、工程、國土規劃、城鄉發展的最佳溝通平台；根據日本經營之聖稻盛和夫所說，建築要充滿人性關懷並對環境友善。因此政府從之前推動綠建築到智慧綠建築，就是朝生態和永續的目標邁進。

陳其邁表示，總統蔡英文上台後規劃興建20萬戶社會住宅，預計今年底完成3.5萬戶，明年底會完成4萬戶第1階段目標；這些社宅並非只提供民眾居住而己，而是將生活的需求盡量納入，包括長照和托育需求都在其中，社宅已經成為全能照顧的地方。

陳其邁期許，在卓越建設獎歷屆政府和民間得獎人一棒接一棒的接力下，未來勢必會打造出永續、美麗且溫暖的台灣。

陳其邁隨後頒獎表揚今年5月曾在「全球卓越建設獎」典禮中獲得4面金牌的台中市政府水利局、台東大學、龍寶建設、統創建設，及1面銀牌的新北市政高灘地工程管理處等5單位。

國卓越建設獎今年特別新增「最佳社會住宅類」獎項，獎項召集人，中華民國不動產協進會秘書長黃世孟表示，藉由績效卓著可做楷模的案例，強調社宅建築硬體需結合物管、社福、社造等軟體資源，落實台灣特色的社宅理念和政績。

首度獲得「社會住宅類」獎項的5座社宅為台中市東區東勢子段社宅、台北市內湖河濱高中基地公共住宅統包工程、土城員和段青年社會住宅新建統包工程、新北市板橋府中青年社會住宅新建工程以及台北市信義區六張犁營區A、B街廓基地公共住宅。（編輯：楊凱翔）1080717