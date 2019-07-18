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貿協農特產展售27日登場 商機上看千萬元

最新更新：2019/07/18 12:51

（中央社記者廖禹揚台北18日電）2019農特產品展售會將在27日登場，藉由一次集結全台特色農產品，加強對出口商曝光，外貿協會今天表示，預估觀展人次將達3萬，後續商機上看新台幣千萬元不是問題。

中華民國對外貿易發展協會今年加大力道協助台灣農產品國際行銷，7月27日將與行政院農委會、經濟部國際貿易局於世貿一館首次辦理「2019農特產品展售會」。

外貿協會祕書長葉明水今天在展前媒體茶敘中表示，台灣農產品外銷主要透過出口商推動，過去針對個別廠商媒合拓銷，出口商或通路商必須跑到各產地，這次希望藉由一站式服務，集合全台各地具代表性的農產品，可提升對出口商、通路商的曝光度，也有助在國內銷售。

這次除家樂福、全聯、大潤發等國內通路，葉明水表示，目前也正洽邀香港味珍味，以及日本、新加坡等地通路商；並與台灣美食展同時展出，預期吸引3萬人次參觀，B2B及B2C兼具，預估現場採購金額達500萬，後續訂單商機相信也能達到千萬以上，若這次活動反應良好，未來也會考慮繼續辦理。

葉明水表示，推廣台灣農產品外銷，除針對大眾化市場提供物美價廉產品，外貿協會現在也協助業者加強包裝設計，走「精品路線」，搶攻高價市場，雙管齊下。

外貿協會今年上半年已籌辦多個海外食品展團及採購展示會，足跡遍布日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國等，下半年也將赴印尼、中國大陸、澳洲等地參展，10月也將配合高雄食品展舉辦採購洽談會等活動。（編輯：林興盟）1080718

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