越南吸引外資方案 聚焦高科技打擊洗產地

（中央社河內18日電）越南計畫與投資部長阮志勇表示，已提交吸引外資投資的新策略方案，未來將重視外商投資效果以及吸引外資投資高科技領域，以品質取代數量，同時加強打擊「洗產地」等貿易詐欺行為。

「投資報」新聞網站今天報導，越南計畫與投資部今天在河內舉行2019年上半年工作總結與下半年任務計畫會議，阮志勇在會中做出以上表示。

阮志勇表示，越南開放引進外資30年以來，經濟發展取得許多成就，各地方發展水準提高，不過，他也坦承，外商在越南投資的情況仍有不足之處。

阮志勇表示，經評估越南吸引外資的情況，計畫與投資部和各地相關部門配合制定並向政府提交「完善體制與政策－提高至2030年吸引與利用外資的效率方向提案」，簡稱為「新時代吸引外資策略」。

他說，未來在吸引外商進入越南投資上，將以品質取代數量，以具有高附加價值、採用高科技的投資案為重，並重視環保、節能減碳與永續發展；此外，也將考量各地方對外資的承受能力，包括基礎設施與生產經營相關因素以及人力培訓等，據此提出適合地方的吸引外資方案。

阮志勇強調，未來投資推廣活動一定要有選擇性，拒絕採用科技落後、高耗能以及可能造成環境污染的投資案，並加強打擊外商利用投資從事「洗產地」等貿易詐欺行為，監控與防止外商移轉訂單以減低稅金等行為。

越南被中國等國產品用來「洗產地」的問題近期受到關注。越南專家日前也警告，中國初步加工的產品或成品出口到越南完成最後加工階段，偽造越南為原產地，以避免美國對中國產品加徵關稅，這將對越南造成很大風險。（編輯：周永捷）1080718