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榮創開拓新市場 結盟美商簽LED專利授權合約

最新更新：2019/07/18 17:44

（中央社記者吳家豪台北18日電）鴻海集團轉投資LED廠榮創今天收盤後發布重大訊息公告，為因應將來業務及市場變化，董事會通過與美國Cree Inc.公司簽定LED專利與商標授權合約，以期開拓新應用及新市場。

由於LED產業持續供過於求，榮創今年上半年營運偏弱，6月營收新台幣3.12億元，年減21.14%；上半年累計營收17.55億元，年減21.07%，寫下近7年來同期低點。

榮創股價今天開高走低，終場收在15.4元，跌幅1.28%。

根據TrendForce的市場研究報告，Mini LED（次毫米發光二極體）背光技術經過近3年的開發後，2019年將正式在顯示器領域與OLED（有機發光二極體）直接競爭。看準Mini LED背光技術的優勢，蘋果公司（Apple）也積極與台灣和日本的供應廠商合作，目標是導入桌上型顯示器、筆記型電腦及平板電腦。

TrendForce指出，從供應鏈的角度觀察，由於台灣面板廠在OLED面板的產能競賽落後，因此對於Mini LED背光技術方案最積極；友達與群創皆結合旗下LED公司共同開發，例如友達攜手隆達，群創則是以榮創、光鋐等公司為重點合作對象，希望能藉此延續液晶面板的產品競爭力。（編輯：蘇志宗）1080718

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