南部大雨鋼筋用量少 豐興本週平盤價

（中央社記者韋樞台北22日電）近期台灣南部大雨，各地工程不易進行，鋼筋用量較少，鋼筋大廠豐興本週各式鋼品平盤。不過，美國貨櫃廢鋼價格小漲，與日本廢鋼價差拉近，市場關注美國貨櫃廢鋼價格能否有撐。

豐興上週盤價維持平盤，本週持續平盤價。國內廢鋼收購價每公噸新台幣8400元；鋼筋每公噸1萬6800元；型鋼基價每公噸2萬1000元。

國際原料行情方面，豐興鋼鐵指出，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼本週持平，每公噸285美元；美國貨櫃廢鋼本週報價小漲3美元，每公噸278美元；澳洲鐵礦砂本週繼續上漲，每公噸上漲3.3美元，由每公噸118.55美元漲至121.85美元。

豐興鋼鐵表示，近來台灣南部大雨，工地工程不易進行，鋼筋用得少，加上夏季電價期間，國內廢鋼用量本就不多，因此國內價格平盤。

值得注意的是，中國大陸基礎建設非常熱絡，從當地螺紋鋼（鋼筋）賣得非常好就知道基礎建設如火如荼進行，大陸各港口鐵礦砂庫存量也在降低，相對帶動鐵礦砂價格愈墊愈高，已進入每公噸120餘美元高價。

豐興鋼鐵指出，近期國際廢鋼市場沒有大買家出手，廢鋼價相對平靜，但美國貨櫃廢鋼商仍不願降價出售，價格已拉高到與品質較好的日本廢鋼相差僅每公噸7美元，目前市場上正關注美國貨櫃廢鋼價格是否有撐，估計未來美國貨櫃廢鋼降價的機率會大於日本廢鋼上漲的機率。（編輯：郭萍英）1080722